مجدى يعقوب: مركز أسوان لعلاج القلب أصبح نموذجا طبياً يُحتذى به فى العالم

ماجد تمراز

قال الدكتور والجراح المصري العالمي مجدي يعقوب، إنه خلال جولاته في مختلف أنحاء العالم لتقديم العلاج لمرضى القلب، وجد أمراض لم يرى مثلها طوال حياته المهنية، أو كالتي شاهدها وعاجلها في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بل كانت هذه الأمراض مختلفة للغاية، لذلك كان لزاماً عليه هو وفريق عمله، أن يجدوا طرق جديدة وأساليب طبية مختلفة عن التي كانوا يستخدمونها في إجراء عمليات القلب القديمة، ومن هنا تم ابتكار أساليب طبية حديثة.

وأضاف الدكتور مجدي يعقوب، خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة cbc، أنه هو وفريقه يقومون بابتكار أساليب جديدة في العمليات الجراحية في القلب وعلاجه، بالإضافة إلى تطوير بعض الأساليب القديمة التي كانت موجودة منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن هذه الطرق التي تم ابتكارها تسببت في دهشة الكثير من العلماء والمتخصصين في علاج القلب في العالم كله، وأن كليات الطب في الجامعات الأمريكية، أبدت اهتماماً كبيراً لمعرفة تلك الطرق ودراستها ومحاولة تطبيقها في الحالات المرضية التي تقابلهم.

وأوضح الدكتور مجدي يعقوب، أن العام الماضي، كان يعض الأساتذة الكبار في الجامعات الأمريكية تُحدث طلابها عن ابتكارات فريق عمله، وكانت تقول إذا أردتم أن تشاهدوا أشياء جديدة وعجيبة في مجال علاج القلب والعمليات الجراحية المتعلقة به، اذهبوا إلى محافظة أسوان، ويقصدون مركز علاج القلب الذي تم انشاءه في أسوان والذي يشهد إقبالاً كثيفاً من قبل مرضى القلب ويأتون إليه من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن مركز أسوان لعلاج القلب أصبح نموذجاً يُحتذى به في مجال جراحة القلب وتقديم العلاج لمرضاه.