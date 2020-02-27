مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 13108 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 1785 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 14889 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 4874 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل مستوى 1217 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1321 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 595 نقطة.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

والشركات التي تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جى بى اوتو، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، مطاحن ومخابز الإسكندرية.

وسيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مجموعة عامر القابضة، مستشفى النزهة الدولى 1.5 مليون سهم، 5 أسهم، على التوالى،واشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 2526 سهم، 8710 سهم، 14916 سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 50 ألف سهم.

فيما باع إدارة شركتى أكتوبر فارما، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 100 سهم، 143.4 ألف سهم، على التوالى، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 6 آلاف سهم، 6900 سهم، على التوالى.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة تداول أمس الاربعاء الموافق على أسهم شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى (كود EGS70571C012) مع تعديل سعر فتح الورقة المالية لجلسة اليوم إلى 3.650 جنيه للسهم .