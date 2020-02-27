اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ما هى الكبسولة المبرمجة التى حلت مكان بالون المعدة؟ مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب

الخميس، 27 فبراير 2020 05:00 م
ما هى الكبسولة المبرمجة التى حلت مكان بالون المعدة؟ مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب مميزات زراعة الشعر في مراكز كوينز
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ظهرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بالكبسولة المبرمجة والتي حلت محل بالون المعدة بدون أي جراحة تماماً.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح في التقرير التالي كل ما يتعلق بالكبسولة المبرمجة.

 

وأوضحت مراكز كوينز في حديثها لـ "اليوم السابع" إن بالون المعدة لم تعد تلك البالون التقليدية التي يتم تركيبها عن طريق المنظار، فالبالون الحديث يتم تركيبها بدون استخدام جراحة تماما عن طريق ما يسمى بالكبسولة المبرمجة.

ما هي الكبسولة المبرمجة البديلة لبالون المعدة؟

 

ما هي الكبسولة المبرمجة البديلة لبالون المعدة؟

الكبسولة المبرمجة عبارة عن قرص يبتلعه المريض بقليل من الماء، هذا القرص يكون متصل بقسطرة رفيعة للغاية، بعد التأكد من دخول الكبسولة إلي المعدة نقوم بنفخ البالون عن طريق سائل مخصص لها، بعد ذلك يمارس المريض حياته الطبيعية بعد ساعتين وبعد يوم او يومين من الممكن ان يعود لعمله بشكل طبيعي.

تتميز الكبسولة المبرمجة أنها لا تحتاج الي منظار تماما اثناء تركيبها، وحتى ازالتها لا تحتاج الي تدخل من جانب الطبيب لانها بعد 4 شهور الي 6 شهور تنزل اثناء عملية الاخراج.

5 مميزات للكبسولة المبرمجة في انقاص الوزن
5 مميزات للكبسولة المبرمجة في انقاص الوزن

 

وتعتبر الكبسولة المبرمجة احدث اساليب انقاص الوزن والتي تمكن المريض من انقاص 20 الي 30 كيلو من وزنه عن طريق اخضاع المريض لنظام غذائي محكم، مع ممارسة الرياضة باستمرار.

الكبسولة المبرمجة لا تناسب من يعاني من تقرحات في المعدة، او ارتجاع في المريء.

وتعتبر من افضل الحلول للمريض الذي لا يريد اي تدخل جراحي، وتتم بدون الم ويستطيع من خلالها الوصول الي الوزن المثالي، مع التخلص من جميع عواقب السمنة مثل الضغط والسكر  وغيرها.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل وزراعة الشعر:

 عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/QueensClinicsEgy

الانستجرام:

www.instagram.com/queensclinicsegypt

تويتر:

www.twitter.com/ClinicsBeauty

سناب شات:

www.snapchat.com/add/queens_clinics1

الموقع الإلكتروني:

www.queensclinics-eg.com

 

للتواصل--مراكز-كوينز
 

 

الفريق-الطبي
 

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر

الكبسولة المبرمجة

السمنة

انقاص الوزن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استخدام البوتكس فى علاج السمنة هو الأحدث.. مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:45 م

تساؤلات حول نحت الجسم رباعى الأبعاد تجيب عنها كوينز للتجميل وزراعة الشعر

الأحد، 23 فبراير 2020 03:00 م

تساؤلات مهمة عن مشاكل الشعر.. يجيب عنها مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر

السبت، 01 فبراير 2020 01:11 م

هل يمكن زراعة شعر الذقن واللحية؟.. مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب

الخميس، 30 يناير 2020 07:36 م

ما هي خطوات زراعة الشعر؟.. مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب

الثلاثاء، 28 يناير 2020 05:00 م

ما هو أفضل مكان لزراعة الشعر؟ .. مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب

الإثنين، 27 يناير 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة