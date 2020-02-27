لزراعة ألف شجرة.. محافظ أسوان يطلق مبادرة "نجملها" لتشجير المدينة (صور وفيديو)

أسوان – عبد الله صلاح

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مبادرة "نجملها" بمدخل مطار أسوان الدولى والتي تستهدف زراعة ألف شجرة، بطريق المطار بمسافة 18 كم من ميدان صدقى سليمان بالخزان غرب وحتى مدخل المطار وذلك من إجمالي 9 آلاف شجرة موالح من الجوافة والليمون والرومان والزيتون بمختلف أنحاء المحافظة، ورافق المحافظ في إطلاق المبادرة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ومحمد قبطان رئيس مؤسسة القبطان الراعية لهذه المبادرة.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هذه المبادرة تأتى ضمن جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدنى وجامعة أسوان لتشجير وتجميل مدينة أسوان وباقى مدن المحافظة لإظهار الشكل الجمالى لها حيث سيتم تعميم زراعة أشجار الموالح في الشوارع الرئيسية والداخلية والأحياء السكنية والقرى، لافتاً إلى أن زراعة أشجار الموالح سيعمل على خفض نسب التلوث وتحسين البيئة ومنع الاحتباس الحرارى وحماية المواطنين من أشعة الشمس خلال فترة الصيف.

ووجه أشرف عطية إدارة الحدائق بالتنسيق مع كلية الزراعة بجامعة أسوان لزراعة هذه الأشجار على مسافات متساوية مع استمرارية رعايتها وتوفير كافة إمكانيات الرى المستديم لها ، مع العمل على تقليمها وتهذيبها أولاً بأول لتستمر حتى عشرات السنوات القادمة .

وفى سياق آخر، تفقد محافظ أسوان، منطقة صحارى السكنية تفقد خلالها الشوارع وبعض المواقع الخدمية الخاصة بالاتصالات والبريد، وهايبر المصرية للسلع الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى المخبز البلدى المتوقف تشغيله ، وأيضاً أحد محلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية، وقد أبدى محافظ أسوان استياؤه من مستوى النظافة العامة والتى تقوم بها إحدى الشركات التابعة لشركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، موجهاً رئيس مدينة أسوان بمتابعة أعمال هذه الشركة واتخاذ اللازم في حالة تقاعسها، علاوة على وجود بعض الإشغالات من الباعة الجائلين داخل شوارع المنطقة.

وكلف المحافظ، اللواء أشرف عطية وكيل وزارة التموين بالإسراع بتشغيل المخبز البلدى والذى تقوم بتأجيره شركة الكهرباء للوفاء باحتياجات أهالى المنطقة من رغيف العيش بالكميات المناسبة والجودة المطلوبة وخاصة أن المحافظ قام بضبط بعض أرغفة العيش البلدى الغير مطابقة للمواصفات والتى تقوم إحدى السيارات بتوزيعها من حصة مخبز بلدى بوسط مدينة أسوان.



