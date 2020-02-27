سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنان يعتزم طلب فترة سماح 7 أيام فى السندات الدولية استحقاق 9 مارس

الخميس، 27 فبراير 2020 10:36 ص
لبنان يعتزم طلب فترة سماح 7 أيام فى السندات الدولية استحقاق 9 مارس الرئيس اللبنانى ميشال عون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدر حكومى اليوم الخميس، إن لبنان يعتزم طلب فترة سماح سبعة أيام في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق فى التاسع من مارس لإعطاء المستشارين الماليين وقتا إضافيا من أجل صياغة خطة إعادة هيكلة.

وقال المصدر إن لبنان، الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد التاسع من مارس آذار.

وعينت حكومة لبنان هذا الأسبوع بنك الاستثمار الأمريكي لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون كمستشارين مالي وقانوني لها في إعادة هيكلة دين متوقعة على نطاق واسع.

يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد وجوب حماية وتأمين كل وسائل البقاء والتطور لقطاعي الصناعة والزراعة في لبنان، باعتبارهما الدعامة الأساسية التي يمكن الارتكاز عليها لإعادة بناء اقتصاد وطني منتج، وخلق فرص عمل للشباب اللبناني والحد من مستويات البطالة والهجرة إلى الخارج.

 
وقال بري إن ما يحتاجه القطاع الصناعي في لبنان من أموال لتجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها القطاع، سيتم توفيرها، وأن الحكومة والوزارة المعنية بصدد إيجاد المخارج لتوفير كل ما يحتاجه الصناعيون اللبنانيون بما يمكنهم من النهوض مجددا.
 
وأشار إلى أن جميع القطاعات الإنتاجية في لبنان، ربما تكون بحاجة إلى إعادة هيكلة بما يتلاءم مع التحديات ومتطلبات المرحلة الراهنة، باستثناء قطاعي الصناعة والزراعة اللذين يجب العمل على حمايتهما بكل السبل.
 
ولفت إلى أن بوسع الصناعيين اللبنانيين بما يمتلكون من خبرات وقدرات المساهمة بشكل كبير في تقديم الحلول لأزمة قطاع الكهرباء في لبنان.

 


لبنان

سندات دولية

اقتصاد لبنان

قطاع الصناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة