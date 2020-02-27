لا شبهة جنائية فى سقوط شاب من الطابق التاسع بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في واقعة سقوط شاب من الطابق التاسع ما أسفر عن مصرعه بشارع فيصل بالهرم، وأفادت التحريات بأنه أصيب بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، دفعته لاتخاذ قرار بالانتحار من الشقة التي يقيم بها بصحبة أحد أصدقائه.

وقال شهود عيان إن الشاب ظل متعلقًا بحبل الغسيل محاولاً النجاة بنفسه، كما حاول الوقوف على جهاز تكييف، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضًا عقب ارتطام جسده بجهاز تكييف.

وأضاف شهود العيان، أن الشاب تم نقله إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، أصيب 5 أشخاص بجروح وإصابات متفرقة صباح اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المحلة طنطا، أمام قرية عياش مركز المحلة، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق المحلة طنطا، وانتقلت قوة أمنية وسيارتى إسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.