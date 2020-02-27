لافتات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء تنتشر بميادين محافظة قنا.. صور

قنا - وائل محمد

شهدت محافظة قنا، انتشار لافتات وبنرات مهرجان دندرة للموسيقي والغناء في دورته الأولي، الذى من المقرر أن تبدأ إقامته غداً الجمعة، في معبد دندرة الأثرى غرب مدينة قنا، بالشوارع والميادين الرئيسية فى محافظة قنا، والتى تدعو لحضور المهرجان، وتشمل على خريطة الحفلات المختلفة.

وانتشرت اللافتات فى ميادين المحطة وبنزايون، وميدان الديوان العام للمحافظة، والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك للدعوة لحضور المهرجان، وإعلان خريطة الحفلات وأبرز الحضور من المطربين.

وتشمل فعاليات المهرجان عروضا فنية لنجوم الطرب العربي وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتفردة منهم مدحت صالح، على الحجار، دينا الوديدي، مي فاروق ومحمد محسن وفرق "مسار إجباري"، "بلاك تيما"، "وسط البلد".

وقال عبد الحكيم الصغير، مدير عام معبد دندرة الأثري، إنه تم تركيب وتجهيز المسرح الخاص بالحفلات التى سوف يتم إقامتها داخل المعبد، وتجهيز الكراسي الخاصة بالحضور والجماهير التى سوف تشهد إقامة الحفلات بدأً من حفلة غدًا الجمعة.

وأضاف مدير المعبد الأثري، إنه تم تجهيز المعبد من أعمال الترميم وإزالة الحشائش المختلفة في بهو المعبد، لاستقبال المهرجان الغنائي الأول من نوعه في محافظة قنا، منوهًا إلى أن المهرجان سوف يساهم في الترويج للسياحة داخل معبد دندرة الأثرى غرب مدينة قنا، والتى كنا نفتقدها فى السابق.

وتنطلق فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغنائى، فى دورته الأولى بمحافظة قنا، مساء غدا الجمعة، وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وذلك فى إطار احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى.

وقال أشرف الداودى محافظ قنا، إن المحافظة بالتعاون مع وزارتىّ الثقافة والسياحة والآثار سينظموا مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى كل من (معبد دندرة - قصر ثقافة قنا - جامعة جنوب الوادى)، موضحا أن استلام الدعوات سيكون بمقر قصر الثقافة بمدينة العمال وعلى من يرغب الحصول على دعوة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى للاطلاع وصورة منها أو أصل شهادة الميلاد للاطلاع وصورة منها لمن هم أقل من 16 عاما.

وأهاب محافظ قنا بالمواطنين بعدم اصطحاب سياراتهم لحضور الحفلات بمعبد دندرة، حيث ستوفر المحافظة سيارات لنقل المواطنين وستتمركز السيارات بميادين الدولفن والساعة والمحطة بمدينة قنا قبل بداية الحفل بساعات.

ويبدأ افتتاح المهرجان فى 4 عصر الجمعة، بإطلاق معرض الكتاب بنادى الفتيات فى دورته الثالثة ويكون شخصية المعرض الراحل عبد الرحمن الأبنودى، يعقبها فى السادسة مساءا افتتاح المهرجان بحفل غنائى من معبد دندرة ويشارك فى الحفل فريق بلاك تيما والفنان مدحت صالح وفرقته.

وفى اليوم الثانى للمهرجان بمعبد دندرة، يشارك فريق وسط البلد والفنان على الحجار وفرقته، أما اليوم الثالث الأحد المقبل، ستكون الاحتفالات بقصر ثقافة قنا بمشاركة الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها والفنانة دينا الوديدى وفرقتها، ويومى الاثنين والثلاثاء ستكون فعاليات المهرجان بجامعة جنوب الوادى ويشارك فيها الفنان هشام عباس وفريق مسار إجبارى، وتختتم فعاليات المهرجان يوم الأربعاء المقبل بقصر ثقافة قنا بمشاركات الفنانة مى فاروق وفرقة الأقصر للفنون الشعبية.