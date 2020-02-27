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كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 27 فبراير 2020 05:00 ص
كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل قنوات الإخوان
كتب أحمد عرفة

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أكد منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن خروج أحد المذيعين بقناة الشرق ليعلن استقالته ويبرر هذه الاستقالة بأن القناة أصبحت للمطبلين والمنافقين لأصحاب القناة، هذا أقل ما يقال عنه إنه حقيقة إعلام المرتزقة، حيث إنه عندما تم حرمان البعض من السبوبة التى باعوا أوطانهم من أجلها بدأ الصراع والنزاع والفضائح على السطح، متسائلاً: هل لو لم يمنع هؤلاء من نصيبهم فى السبوبة كانوا سيعلنون استقالتهم؟ فهذا يدل على أنهم ليسوا أصحاب مبدأ أو قضية يدافعون عنها.

وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أن ما يحدث الآن من نشر مذيعى الإخوان لفضائحهم على العلن هو دليل على فشل تحركهم فى النيل من الدولة المصرية، وتأكد لهم أن الدولة المصرية كل يوم تزداد قوة ونفوذًا على مستوى العالم، وأصبح النظام المصرى له كلمة مسموعة وتحركات مشهودة للجميع الكل يعمل له ألف حساب، والإخوان وإعلامهم وممولوهم كل يوم يفشلون ويخسرون مواقع كانت لهم بالأمس داعمة ومساندة.

وتابع: "لم يبق أمام الإخوان وقنواتهم إلا إعلان هزيمتهم من الدولة المصرية وفشل دورهم فى إسقاط الدولة أو حتى زعزعة استقرارهم وعليهم البحث عن عمل أخر يتسلون منه، فقد لفظهم الشعب المصرى وتبين له زيف وكذب وخداع مخططهم وأن الدولة المصرية فى طريقها إلى تبوء مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع".

وفى وقت سابق أكد عمرو عبد الهادى، أحد حلفاء الإخوان الهارب فى الخارج، أن أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية يهدد العاملين بقناته، مشيرًا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" إلى أن الشاعر أحمد حمدى إبراهيم الذى كتب أغلب المقدمات الشعرية للإخوانى معتز مطر والتى حققت ملايين المشاهدات وظل يعمل 4 سنوات فى قناة الشرق مع أيمن نور يطلب من الحكومة التركية حمايته منه فى تركيا! ويتحدث عن كل جرائمه ومخالفاته فى القناة .

واتهم عمرو عبد الهادى، أيمن نور بتشكيل لجان إلكترونية على مواقع السوشيال ميديا، من أجل أن تدافع عنه بعد أن قام العاملون بقناة الشرق بفضح ممارساته، متابعًا: قمت بحذف تلك اللجان الإلكترونية.


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