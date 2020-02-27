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الخميس، 27 فبراير 2020 09:09 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تعلن عن 334 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة لـ 1595 حالة

الخميس، 27 فبراير 2020 09:00 ص
كوريا الجنوبية تعلن عن 334 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة لـ 1595 حالة فريق طبى لإنتاج علاج لفيروس كورونا
سول(أ ش أ)

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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين فى البلاد إلى 1595 حالة، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن السلطات الصحية تجري تحقيقات في كيفية إصابة الحالات الجديدة بالفيروس، ووفقا "للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" فإن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة سجلت في مدينة دايجو؛ الواقعة في جنوب البلاد والتي تعتبر بؤرة الوباء، وفي مقاطعة جيونج سانج الشمالية المجاورة لها.

وارتفع عدد الوفيات من الفيروس في البلاد إلى 12 حالة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.. وبلغ عدد المرضى؛ الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم 24 شخصا بعد أن تماثلوا للشفاء التام.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى كوريا الجنوبية من المستوى الثانى إلى الثالث على مقياس من أربع درجات بسبب المخاوف من التفشى المستمر لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).. وحثت الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس مواطنيها لإعادة النظر في السفر.

جدير بالذكر أن المستوى الثالث من التحذير يدعو إلى «إعادة النظر في السفر، بما يعني تجنبه بسبب وجود مخاطر جادة على السلامة والأمن»، وتقدم الخارجية الأمريكية مزيدا من النصح والتحذير لرعاياها الراغبين في السفر إلى دول هذا التصنيف.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن ألف و595 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس مع 12 حالة وفاة. وتم تأكيد إصابة أول جندي تابع للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بالفيروس أمس وهو رجل يبلغ من العمر 23 عاما في بلدة "تشيلجوك" بجنوب شرق البلاد.

 


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