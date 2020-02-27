كوريا الجنوبية تعلن عن 334 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة لـ 1595 حالة

سول(أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين فى البلاد إلى 1595 حالة، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن السلطات الصحية تجري تحقيقات في كيفية إصابة الحالات الجديدة بالفيروس، ووفقا "للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" فإن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة سجلت في مدينة دايجو؛ الواقعة في جنوب البلاد والتي تعتبر بؤرة الوباء، وفي مقاطعة جيونج سانج الشمالية المجاورة لها.

وارتفع عدد الوفيات من الفيروس في البلاد إلى 12 حالة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.. وبلغ عدد المرضى؛ الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم 24 شخصا بعد أن تماثلوا للشفاء التام.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى كوريا الجنوبية من المستوى الثانى إلى الثالث على مقياس من أربع درجات بسبب المخاوف من التفشى المستمر لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).. وحثت الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس مواطنيها لإعادة النظر في السفر.