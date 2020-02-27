اليوم السابع
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قطاعا البنوك والخدمات يدفعان بورصة البحرين للتراجع وسط مخاوف كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 02:19 م
قطاعا البنوك والخدمات يدفعان بورصة البحرين للتراجع وسط مخاوف كورونا بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسرا 1.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.48 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا بالبحرين، بعد إعلان إصابات لعدد من المواطنين.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.6 مليون سهم بقيمة 934.2 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.74% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.31%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 0.85%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.23% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.86%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57%، مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.
 
بينما أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 350 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 77.297 مليون سهم إلى 77.647 مليون سهم تمثل 3.504% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 26 فبراير.
 
وفى سياق آخر أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن تفاصيل إضافية لقرارها بشأن الاستحواذ على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن القيمة الإجمالية للصفقة 247 مليون دولار، ويتولى الاستحواذ المجموعة بحصة 93%، وشركة آربر لودجينج بحصة 7%، ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابى على النتائج المالية.
 
كما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن قيام شركة كيبوينت ترست بصفتها كوصى برفع إجمالى نسبة ملكيتها فى المجموعة من 5.03% إلى 5.52% من رأس المال المدفوع، ما يصل إلى 203.1 مليون سهم فى بورصة البحرين وسوق دبى المالى.

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