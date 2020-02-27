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فيسبوك تقرر حظر الإعلانات عن منتجات لعلاج فيروس كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 03:11 ص
فيسبوك تقرر حظر الإعلانات عن منتجات لعلاج فيروس كورونا فيسبوك
رويترز

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قالت شركة فيسبوك ، أمس الأربعاء ، إنها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس كورونا أو الوقاية منه بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع حول الوضع.

وأسفر الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، عن وفاة أكثر من 2700 شخص.

ويأتي إعلان فيسبوك في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي تدقيقا بشأن نوع المحتوى الذي يُنشر على منصته، ولا سيما المواد التي تعكس أيديولوجيات متطرفة أو أخبارا مفبركة.

وقال متحدث باسم الشركة إن الإعلانات التي تتضمن رسائل مثل "أقنعة الوجه التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة مئة في المائة" لن يُسمح بنشرها.

 

 


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