فلاي دبي للطيران تعلق رحلاتها لمدن إيرانية والبحرين

رويترز ووكالات الأنباء

أعلنت شركة فلاي دبي للطيران ، تعليق الرحلات الجوية إلى مدن إصفهان ولار ومشهد وشيراز وطهران في إيران مؤقتا.كما أعلنت الشركة عن إلغاء الرحلات الجوية من وإلى البحرين في أيام 25 و26 و27 فبراير.

من جهة أخرى ، أوقفت مملكة البحرين الرحلات من وإلى لبنان والعراق حتى إشعار آخر. كما أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين مساء أمس الأربعاء ، تمديد تعليق الرحلات الجوية القادمة مطار دبي الدولي والمغادرة منه لمدة 48 ساعة أخرى.

وكانت وزارة الخارجية السعودية ، قالت على "تويتر" ، اليوم الخميس ، إن المملكة قررت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الملمكة قررت أيضا تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا خطرا.

وأعلنت الوزارة أيضا تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لبطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة. ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية.

وقالت الخارجية السعودية إنها تهيب بمواطني المملكة عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.

وأكدت المملكة العربية السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.