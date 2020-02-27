فرنسا تنفى أى نية حول إغلاق الحدود وإلغاء فعاليات بسبب كورونا

كتب أحمد علوى

تحدث وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، حول الوضع في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد، لوسائل الإعلام، قائلا "لكى نكون واضحين لا يمكن إغلاق الحدود وهذا أمر غير واقى وليس مناسب، وليس هناك صحة من تداوله"، وأضاف الأمر حتى لا يحتاج إلغاء أى فعالية رياضية أو اجتماعية، ونحن نتابع يوما تلو الأخر الوضع من المختصين.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، إن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده أمر "مرجح للغاية"، وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره مشيرا إلى أنه يتابع الوضع في إيطاليا عن كثب.

وأضاف "احتمال ظهور حالات أخرى مرجح بشدة. هل يصبح وباء؟ نستعد لذلك". وأشار الوزير إلى أن عدد معامل التحاليل المجهزة باختبارات تشخيصية ستزيد لتصل لطاقة "عدة آلاف" من الاختبارات يوميا مقابل 400 في الوقت الحالي.

وزار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مستشفى في العاصمة باريس، كان قد توفي فيها مواطن فرنسي بفيروس كورونا، وأعلنت السلطات الفرنسية، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة لأحد مواطنيها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة "فرنسا 24" الإخبارية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يُشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأعلنت السلطات الفرنسية أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 17 حالة، عقب تسجيل ثلاث حالات جديدة.

وقد ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخبارية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.