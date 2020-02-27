اليوم السابع
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غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة.. صور

الخميس، 27 فبراير 2020 02:04 م
غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة.. صور غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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ثمن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على مجهودات رؤساء أحياء المنطقة الغربية للتصدى للإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات، وأكد على أهمية تكثيف مثل هذه الحملات حتى يعود الانضباط  لشوارع العاصمة 
 
وفى السياق نفذ رؤساء أحياء المنطقة  الغربية حملات مكثفة شملت إزالة اشغالات تعوق سير المارة والسيارات وغلق و تشميع محلات مخالفة ، و اسفرت الحملة عما يلى:-
 
• حى بولاق: غلق محل كبابجى (صلى على النبى)بشارع السبتية.
• حي وسط: إزالة الاكشاك المقامة بدون ترخيص 6 شارع الجودرية قسم الدرب الأحمر.
• حى الموسكى : إزالة باب حديد مخالف على درج السلم بالدور الثالث فوق الأرضى بالعقار رقم 23 شارع كنيسة الأرمن من شارع الجيش.
• حي عابدين : ايقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالعنوان 12 شارع محمد صدقي وأخرى بالمحل الكائن 33 شارع عبد الخالق ثروت ، بالاضافة الى إزالة فاترنية مخالفة 4القاضي الفاضل من ش الأمير قدادار
• حي الازبكية : شن حملة على المحلات والمخازن بشوارع ( سليمان الحلبى / عرابى / الألفى ) وأسفرت عن غلق واعادة غلق وتشميع عدد ( 12 ) محل ومخزن  وأخرى بشوارع ( الجمهورية / كلوت بك / سليمان الحلبى / كامل صدقى / بين الحارات / ذكى / عزب ) وأسفرت عن غلق وتشميع عدد ( 17 ) محل ومخزن لأدارتهم بدون ترخيص ، كما تم غلق مقهى (7 ) شارع عماد الدين بنطاق الحى لأدارته بدون ترخيص 
• حي الوايلي : تم شن حملة ليلية  شملت شوارع ( سراى الزعفران - محيط جامعة عين شمس - شارع امتداد رمسيس - شارع العباسية ) تم خلالها ازالة التندات والاشغالات الثابتة والمخالفات
• حي غرب : غلق وتشميع شقة سكنية لتغيير النشاط لإستخدامها مطبخ ومخزن لمطعم  ب 34 شارع الجزيرة الوسطى بالزمالك ،كما تم  ايقاف اعمال بدون ترخيص وطرد العمال وسحب المعدات للمرة الثانية خلال يوم واحد ب 19 شارع ابو الفدا بالزمالك وغلق وتشميع مطعم وكافية مخالف بدون ترخيص بشارع السيد البكرى بالزمالك و2 مقهى بشارع طلعت حرب خلف النادى الدبلوماسي ، كما تم إيقاف أعمال بدون ترخيص ومصادرة المعدات وطرد العمال بالعقار 3 شارع ميشيل لطف الله بالزمالك وأخرى بالعقار 14 شارع يحي إبراهيم ، بالاضافة الى غلق وتشميع محل مخالف للترخيص ب 106 شارع 26 يوليو بالزمالك .

 
غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (1)
غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (1)

غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (2)
غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (2)

غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (3)
غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (3)

غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (4)
غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (4)

غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (5)
غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (5)

غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (6)
غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (6)

غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (7)
غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (7)

غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (8)
غلق وتشميع 34 محل ومقهى مخالف فى حملات غرب القاهرة (8)

 

 


القاهرة

الاشغالات

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