غلق باب استقبال تظلمات التيرم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية.. اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

تغلق مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، وكيل الوزارة، باب استقبال طلبات تظلمات التيرم الأول للشهادة الإعدادية، بعد انتهاء الفترة التي تم مدها من الطلاب بجميع الإدارات التعليمية حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك حرصًا على مصلحة جميع الطلاب وتحقيق العدالة الكاملة لهم، حيث أعلنت استقبال 5000 طلب تظلم من الطلاب بالشهادة الإعدادية في التيرم الأول، منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الأحد الماضي.

وفي هذا السياق أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم فتح باب استقبال طلبات التظلمات من الطلاب المتخلفين بالشهادة الإعدادية في التيرم الأول، بداية الأسبوع الجاري من الذين لم يتقدموا بها في المواعيد التي تم تحديدها من قبل لكل إدارة تعليمية، حيث تقدم الطلبات بمدرسة محمد متولى الشعراوي بنين بجوار إدارة مرور بنها، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، حيث كان مخصصا يوم واحد لكل إدارة.

وأضاف "عجلان"، أنه كان قد تم تحديد يوم 9 فبراير لإدارة بنها، و10 فبراير لإدارة طوخ، و11 فبراير لإدارتي قها وكفر شكر، و12 فبراير لإدارة القناطر الخيرية، و13 فبراير لإدارة قليوب، و16 فبراير لإدارة غرب شبرا الخيمة، و17 فبراير لإدارة شرق شبرا الخيمة، و18 فبراير لإدارة شبين القناطر، و19 فبراير لإدارة الخانكة، و20 فبراير لإدارتي الخصوص والعبور.