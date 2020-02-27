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غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

الخميس، 27 فبراير 2020 10:16 ص
غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد أحياء جنوب الجيزة، "الطالبية ، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور"، غدا الجمعة انقطاع فى مياه الشرب لمدة 10 ساعات. وأوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تنفذ غدا أعمال صيانة لمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب، وذلك ضمن أعمال العمرات السنوية والتى تستمر 10 ساعات، تبدأ الساعة الـ10 مساء غدا الجمعة، وتستمر حتى الساعة الــ8 من صباح السبت الموافق 29/2/2020.

 


وأضافت المحافظة، أن المناطق التي تتأثر بالانقطاع أحياء (جنوب الجيزة، الطالبية، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور) خلال فترة تنفيذ الأعمال.


وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين والمنشآت الخاصة والعامة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125. 


كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر قراراً بمجازاة نائب رئيس حى الطالبية ونائب رئيس حى العجوزة بخصم عشرة أيام من راتبهم، وذلك لتقاعسهم فى مهام عملهم مما أدى إلى تردى حالة النظافة بنطاق اختصاصهم.
 

وجاء قرار محافظ الجيزة، عقب جولة قام بها لتفقد حالة النظافة بأحياء الطالبية والعجوزة بقطاعات شارع أحمد عرابى وميت عقبة وترسا والمطبعة والمريوطية، حيث ضبط راشد العديد من نقاط التقصير فى العمل بتلك الشوارع خاصة فيما يخص حالة النظافة ومتابعة شركات الجمع السكنى.



كما أصدر محافظ الجيزة، قراراً بمجازاة نائب رئيس حى الهرم للتقاعس فى العمل بعدم الإشراف على أعمال النظافة ما أدى الى وجود مخلفات نظافة ورطش بجوار الطريق الدائرى نهاية شارع المنشية بجوار مسجد المدينة، حيث وجه المحافظ حى الهرم برفع المخلفات على حساب الشركة المسند لها أعمال النظافة بالمنطقة ومتابعة دقيقة لأعمال الشركة وعدم تكرار تواجد أى مخلفات بجوار الطريق الدائرى.
 

وشمل قرار محافظ الجيزة، مجازاة مشرفى النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بقطاع شارع ترسا وقطاع العجوزة وقطاع الهرم بخصم خمسة أيام من راتبهم لمسئوليتهم المباشرة فى التقصير فى أعمال رفع المخلفات ومتابعة حاله النظافة بنطاق أختصاصهم.

 



 

 


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