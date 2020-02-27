عميد عائلة مبارك بالمنوفية: عزاء شعبى للرئيس الراحل بقريته.. ودعوة أسرته

المنوفية - محمد فتحى

أعلن عادل مبارك أحد أقارب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، عن إقامة عزاء للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك بمسقط رأسه بقرية المصلحة، وذلك عقب عزاء القاهرة.

وأضاف عميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه جارى التنسيق مع العائلة بالقاهرة لتحديد موعد العزاء بالقرية، عقب العزاء الذى سيقام بالقاهرة، حتى نتمكن من تلقى العزاء جميعا فى الراحل، وقد يكون يوم السبت أو الأحد القادم فى سرادق كبير .

وأكد عميد عائلة مبارك، أنه سيشارك غدا الجمعة فى العزاء بالقاهرة، وسوف يتم دعوة أبناء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لحضور العزاء إلى جانب الدكتور أمين مبارك عضو مجلس الشعب السابق .

وأوضح أنه سيتم إبلاغ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، بميعاد العزاء .

وكانت حالة من الحزن والأسى خيمت على أهالى قرية كفر المصلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض.

"اليوم السابع" انتقلت إلى مسقط رأس الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق، والتقينا عادل مبارك أحد أقارب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، الكل يعلم أن التاريخ لايزيف وأن الرئيس الأسبق مبارك له إنجازات عديده .

مشيرا إلى أن بصمته فى حرب إكتوبر لاينكرها أحد والشاهد على ذلك الرئيس الراحل محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام .

وأكد عميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، أنه كان دائم على صلة الرحم وحب جميع عائلتة والسعى دائما فى كل ماهو خير لهم .

وأضاف عميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، أننا ننعى شعب مصر العظيم فى وفاة أحد أبنائها أب وأخ ورئيسا، أبا هذا البطل أن يغادر هذا الوطن وأصر أن يدفن فى تراب هذا الوطن العظيم .

ويضيف حظت قرية كفر المصلحة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، بالعديد من الخدمات ومنها الصرح الرياضى بالقرية وجميع خدمات البنية الأساسية ومنها "مياة نظيفة وصرف صحى والغاز " وكان أهالى القرى المجاورة يطلقون على القرية كفر باريس من كثرة الخدمات بها والاهتمام الكبير بها من قبل المسؤلين بها .