عملية تكميم المعدة الأسهل والأقوى بين جراحات السمنة.. الدكتور كريم صبرى يؤكد

تقرير خاص

تعتبر تكميم المعدة من العمليات السهلة و القوية في انقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة فهي تعمل ببساطة على تصغير حجم المعدة وفي ذات الوقت لا تؤثر على امتصاص الطعام .

هذا ما اكده الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، من خلال التقرير التالي واوضح مميزات تكميم المعدة بين جراحات السمنة الاخرى.

واوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "اليوم السابع" ان تكميم المعدة تتميز بإمكانية اجراؤها للأعمار الصغيرة ومع الفتيات المقبلين على الزواج فهي لا تؤثر على النمو في الاطفال ولا تؤثر على الفتيات في الزواج والانجاب، لافتاً انها تحسن من عملية الانجاب وتجعل عملية التبويض تعمل بنشاط.



معلومات هامة حول عملية تكميم المعدة

وأشار إلي إن تكميم المعدة تناسب ايضا كبار السن ما بعد الـ60 عاما، من خلال فتحات صغيرة في البطن يتم اجراء العملية بالمنظار فينزل وزنك بصورة صحية سليمة، مشيراً إلى أن وقت إجرائها قصير ويعود المريض للعمل في ثاني يوم بعد اجراء الجراحة.

وفي السياق ذاته، أكد أنها تناسب الاحجام الضخمة، والتي لا يمكن اجراؤها لتحويل المسار فيمكن عمل تكميم معدة وبعد عامين او ثلاثة بعد انقاص الوزن قليلا يمكن عمل تحويل مسار.

ولفت الدكتور كريم صبري في نهاية حديثه إلي إن تكميم المعدة عملية امنة تماما على الاطفال وعلى الشباب من 15 لـ 25 في عمر الجامعة وتناسب كبار العمر للتخلص من مرض السكر والضغط وغيرها من الامراض المصاحبة للسمنة.

يشار إلي إنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في كلا من مصر الجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الأسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .