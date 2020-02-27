اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

عملية تكميم المعدة الأسهل والأقوى بين جراحات السمنة.. الدكتور كريم صبرى يؤكد

الخميس، 27 فبراير 2020 02:00 م
عملية تكميم المعدة الأسهل والأقوى بين جراحات السمنة.. الدكتور كريم صبرى يؤكد الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والمناظير
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر تكميم  المعدة من العمليات السهلة و القوية في انقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة فهي تعمل ببساطة على تصغير حجم المعدة وفي ذات الوقت لا تؤثر على امتصاص الطعام .

هذا ما اكده الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، من خلال التقرير التالي واوضح مميزات تكميم المعدة بين جراحات السمنة الاخرى.

واوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "اليوم السابع" ان تكميم المعدة تتميز بإمكانية اجراؤها للأعمار الصغيرة ومع الفتيات المقبلين على الزواج فهي لا تؤثر على النمو في الاطفال ولا تؤثر على الفتيات في الزواج والانجاب، لافتاً انها  تحسن من عملية الانجاب وتجعل عملية التبويض تعمل بنشاط.

معلومات هامة حول عملية تكميم المعدة
معلومات هامة حول عملية تكميم المعدة

وأشار إلي إن تكميم المعدة تناسب ايضا كبار السن ما بعد الـ60 عاما، من خلال فتحات صغيرة في البطن يتم اجراء العملية بالمنظار فينزل وزنك بصورة صحية سليمة، مشيراً إلى أن وقت إجرائها قصير ويعود المريض للعمل في ثاني يوم بعد اجراء الجراحة. 

وفي السياق ذاته، أكد أنها تناسب الاحجام الضخمة، والتي لا يمكن اجراؤها لتحويل المسار فيمكن عمل تكميم معدة وبعد عامين او ثلاثة بعد انقاص الوزن قليلا يمكن عمل تحويل مسار.

ولفت الدكتور كريم صبري في نهاية حديثه إلي إن تكميم المعدة عملية امنة تماما على الاطفال وعلى الشباب من 15 لـ 25 في عمر الجامعة وتناسب كبار العمر للتخلص من مرض السكر والضغط وغيرها من الامراض المصاحبة للسمنة.

يشار إلي إنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في كلا من مصر الجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الأسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

 عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/drkarimsabrycenter/

الموقع الالكتروني:

http://drkarimsabry.com

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/c/DrKarimSabryCenter

التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

 

 

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي-  عماره صيدليه العزبي-  الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه-  الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .

للتواصل-طارق-صبري1

الفريق-الطبي
الفريق-الطبي
 

الدكتور كريم صبري

السمنة

السكر

نظام الاكل ما بعد عملية تحويل مسار المعدة

اضرار عملية تحويل المسار

تحويل المسار المصغر

عملية تغيير مسار

تغيير مسار المعدة

اسعار عملية تحويل المسار في مصر

عمليات السمنة

الفرق بين تحويل المسار وتحويل المسار المصغر

تفادي النزيف والتسريب

سمنة الأطفال

علاج السمنة عند الأطفال

جراحة السمنة المناسبة للأطفال

التكميم الأنسب للأطفال

مركز طنطا لجراحات السمنة

أكبر جراح التغذية في طنطا

مركز الدكتور كريم صبري في الغربية

مرض السكر

اصلاح فشل جراحات السمنة

اكبر جراح تغذية في الإسكندرية

مركز الدكتور كريم صبري في الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة