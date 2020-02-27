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عمان تسجل خامس حالة إصابة بفيروس كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 04:42 م
عمان تسجل خامس حالة إصابة بفيروس كورونا كورونا
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) مرتبطة بالسفر إلى إيران، لتصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى تاريخ اليوم وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولاتوجد أي وفيات.

وتهيب الوزارة بالجميع المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرهما بمعقم اليد الكحولي المعتمد، واتباع العادات الصحية السليمة عند السعال والعطس والتقليل من المصافحة وتجنب التقبيل والخشوم في المناسبات الاجتماعية

كما ترجو الوزارة من الجميع تجنب الالتفات إلى الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها الموثق.

يذكرأن، أكد دیوان الخدمة المدنیة الكویتي الیوم الخمیس وقف العمل بنظام البصمة في الجھات الحكومیة اعتبارا من 1 مارس المقبل وحتى 31 من الشھر نفسه، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح الدیوان في بیان نشره على موقع التواصل الاجماعي (انستجرام) أن إثبات حالتي الحضور والانصراف سیتم عن طریق التوقیع على كشوف للحضور والانصراف تعدھا كل جھة حكومیة مشیرا إلى أنه یجوز لدیوان الخدمة المدنیة وضع طرق أخرى بدیلة لاثبات الحضور والانصراف

وذكر أن ھذا الوقف یأتي في إطار الاجراءات الاحترازیة المتخذة لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید _19).

وصرح وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتى الدكتور سعود هلال الحربى، بأن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات، والتى تأتى تطبيقاً لتوصيات مجلس الوزراء والخاصة بالإجراءات الاحترازية حول تطورات انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة الطلبة والعاملين بالوزارة، حسبما ذكرت صحيفة قبس الكويتية وشملت اجراءات وزارة التربية الآتي:

 التعديل على التقويم الدراسي على النحو الآتي:

تستمرالدراسة إلى نهاية شهر رمضان المبارك، ضماناً لتطبيق الخطة المقررة الخاصة بالمناهج الدراسية.

1- تبدأ الاختبارات بعد العيد مباشرة لجميع المراحل الدراسية والتغيير في مواعيد الدور الثاني ونهاية العام الدراسي الحالي وبداية العام الدراسي القادم.

2 – تأجيل جميع مقابلات الوظائف الإشرافية حتى إشعار آخر .

3 – تأجيل جميع الدورات التدريبية وورش العمل سواء في مركز التدريب أو الجهات الأخرى.

4 – تأجيل مقابلات التعاقدات المحلية «لغير الكويتيين» حتى إشعار آخر.

5 – توجيه الإدارات المدرسية للاستعداد لاستقبال أعضاء الهيئة التعليمية والطلبة بعد فترة تعليق الدراسة، والعمل على توفير وسائل الوقاية والتأكد من سلامة ونظافة المرافق الصحية.

6 – ضرورة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه على الفور.

7 – التأكيد على دور العيادات المدرسية وتجهيزها بالكامل.

8 – تفعيل دور فريق إدارة الأزمات وتحديد خطوط ساخنة مباشرة للتواصل مع المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة على النحو الآتي:

 
 

- العاصمة: 51575591

حولي: 51576117

- الفروانية: 51576576 

- الجهراء: 51577055

- الأحمدي: 51577655

- مبارك الكبير : 51577951

- التعليم الديني : 51578171

- التعليم الخاص : 51588599

- الخدمات (وزارة التربية): 51592515

- العلاقات العامة؛ 51594544 9 

– منع التجمعات في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والجهات التابعة لها. 10- تحديد صالة المراجعين لاستقبال الجمهور والمراجعين. 11- توفير وسائل الوقاية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وبالجهات التابعة لها. 


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