علاقة غير شرعية وراء العثور على طفلة رضيعة بالدقى

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، في واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة بالدقى، وتبين لرجال المباحث، أن والدتها ارتبطت بعلاقة غير شرعية بشاب تعمل لديه بصالة جيم، مما أسفر عن حملها سفاحا منه، ليقررا التخلص من الطفلة عقب ولادتها بتركها بميدان مصطفى محمود، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة وعشيقها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة، بميدان مصطفى محمود، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تم العثور على الطفلة، والتوصل لهوية والدتها، وبضبطها اعترفت أن خلافات أسرية بينها وزوجها أدت إلى تركها مسكن الزوجية، وعقب ذلك عملت بصالة جيم، فارتبطت بعلاقة عاطفية بمالكها، وأنجبت منه الطفلة سفاحا، وعقب ولادتها قررا التخلص منها.

وألقى رجال المباحث القبض على عشيق المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

خاطبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة مصلحة الطب الشرعى لإفادته بنتائج تشريح جثة طفلة رضيع تخلصت منها والدتها بعد حملها سفاحًا، لمعرفة ظروف وملابسات وفاتها، وعما إذا كانت الوفاة نتيجة فعل جنائى أم أن الوفاة طبيعية.

وكانت النيابة حققت مع فتاة وخطيبها لاتهامهما بالتخلص من طفلتهما الرضيعة والذي أنجبوها سفاحًا، بإلقائها فى أحدى المناطق بعد وضعها داخل حقيبة فى البدرشين، وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض العثور على جثة طفلة رضيعة داخل حقيبة بلاستيك بإحدى قرى البدرشين، وتبين أن فتاة أقامت علاقة مع خطيبها مما أسفر عن حملها منه، حيث أنجبت الطفلة بعد فسخ الخطوبة، وأثناء ولادتها دون علم أسرتها فارقت الطفلة الحياة، ورفض خطيبها مساعدتها في التخلص من الجثة، مما دفعها لتركها بمحيط مسكنها.

وتم ضبط الفتاة وخطيبها السابق وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة رضيعة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفلة رضيعة تم العثور عليها داخل حقيبة بلاستيكية، وتوصل رجال المباحث إلى والدة الطفلة التى انجبتها سفاحا من خطيبها السابق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.