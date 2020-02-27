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عراقى "يلطم" على وجهه بسبب فتح الحدود أمام مصابى كورونا فى إيران.. فيديو

الخميس، 27 فبراير 2020 11:18 ص
عراقى "يلطم" على وجهه بسبب فتح الحدود أمام مصابى كورونا فى إيران.. فيديو عراقى يلطم على وجهه
كتب محمد شعلان

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ظهر مواطن عراقي في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو في حالة غضب شديدة بسبب فتح الحدود العراقية أمام مواطني إيران المصابين بفيروس كورونا مما أدى إلى ظهور حالات عدوى في العراق وسيؤدى إلى انتشار المرض القاتل وسط العراقيين بصورة كبيرة خلال وقت قصير، ونشرت قناة "الحدث" فيديو العراقي وهو "يلطم" على وجهه خوفا من انتشار فيروس كورونا في بلاده.

وخاطب المواطن العراقي المسئولين وهو يلطم وجهه قائلا: "قولنا لكم سدوا الحدود العراقيين.. احنا بنموت  إحنا العراقيين نموت مو مهم.. المهم إنكم متزعلون إيران، وخالى العراق كله يموت بس ايران ما تزعل"، ووجه كلامه للمسئولين: "مش عايزين منكم مصلحة ولا تغيير ولكن هذا مرض ومن حق العراقيين المدافعة عن نفسهم لا تتعاملوا مع الأمر بالا مبالاة بصحة العراقيين".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس أنها اكتشفت حالة إصابة سادسة بفيروس كورونا وهي لشاب عراقي فى بغداد عاد إلى البلاد من إيران، وهى الحالة الأولى فى العاصمة العراقية بغداد.

وقال بيان للوزارة: "تبين وزارة الصحة اكتشافها حالة شاب فى بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران، وراجع إحدى المؤسسات الصحية فى بغداد وأخذت له الفحوصات المختبرية".

وأضاف: "تبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حاليا بصحة جيدة في أحد المستشفيات الخاصة ببغداد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية".

يذكر أن البحرين أفادت بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالة مصابة فى المملكة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.


عراقى يلطم على وجهه

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العراق

فيروس كورونا

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