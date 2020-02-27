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طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية والعظمى في البحرين 23 درجة مئوية

الخميس، 27 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية والعظمى في البحرين 23 درجة مئوية الطقس
وكالات الأنباء

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يشهد طقس الخليج اليوم، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق بالسعودية، بينما يكون في البحرين معتدلاً بوجه عام مع تصاعد الأتربة

 

السعودية
 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ، اليوم الخميس ، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق( الشرقية ، نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

البحرين
 

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ، أن الطقس اليوم ، في مملكة البحرين ، سيكون معتدلاً بوجه عام مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، وبارداً نسبياً خلال الليل.

 

الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة في البداية وتزداد سرعتها لتصل من 12 الى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال النهار.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

 

الإمارات
 

توقع المركز الوطني للأرصاد ، أن يكون الطقس اليوم ، غائما جزئيا و مغبرا أحيانا مع انخفاض آخر في درجات الحرارة و الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة و قوية أحيانا على البحر مثيرة للغبار و الأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

حركة الرياح .. شمالية غربية / 25 - 35 كم/ س تصل إلى 55 كم/س أحيانا على البحر.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا.. و يحدث المد الأول عند الساعة 15:11 والمد الثاني عند الساعة 03:56 والجزر الأول عند الساعة 09:06 والجزر الثاني عند الساعة 21:30 .

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 12:05 و المد الثاني عند 00:01 والجزر الاول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 06:34 .


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