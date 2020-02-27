اليوم السابع
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طبيب ترامب السابق: حاولنا التحايل على الرئيس لجعله يتناول الخضروات

الخميس، 27 فبراير 2020 04:18 م
طبيب ترامب السابق: حاولنا التحايل على الرئيس لجعله يتناول الخضروات ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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يعتبر تحايل الآباء والأمهات على أطفالهم من أجل إطعامهم الخضروات أمرا مألوفا، وقد كشف الطبيب السابق للرئيس الأمريكى أنه جرب هذه الطريقة مع الرئيس ترامب، بحسب ما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية.

 

وقال رونى جاكسون، البالغ من العمر 52 عاما، إنه نادم على ترك منصبه فى مارس 2018 قبل تنفيذ خطة لمساعدة ترامب على خسارة 15 رطلا.

 

وأضاف جاكسون لصحيفة نيويورك تايمز: "كنا نعمل على نظامه الغذائى، وكنا نجعل لآيس كريم أقل إتاحة ونضع القرنبيط مع البطاطس المهروسة". وخطط جاكسون أيضا لنقل دراجة تمرين إلى مقر إقامة الرئيس فى البيت الأبيض، لكنه أقر بأن التمرينات لم تحدث أبدا بالقدر الذى أراده.

 

وتقول تايمز إن ترامب البالغ من العمر 73 عاما لديه نظام غذائى غنى باللحوم، وقال ترامب إنه سعيد للغاية بعدم تناول الإفطار وفى بعض الأحيان عدم تناول الغذاء، وعندما يتناوله يحصل على شريحة من اللحم المسوى جيدا أو البيتزا أو البرجر، أما العشاء فهو الوجبة المهمة للرئيس ترامب.

 

وقال كورى ليفاندوفسكى، مدير حملة ترامب السابق، إن العشاء النموذجى للرئيس يأتى من ماكدونالدز ويشكل شطيرتى بيج ماك وساندويتش سمك ومخفوق لبن بالشيكولاته. ولا يشرب الشاى ولا القهوة أو الكحول، ولكنه يجب المياه الغازية بلا سعرات حرارية. ووفقا لتقارير عن الرئيس ترامب، فإن يتجنب ممارسة التمارين الرياضية بغض النظر عن رياضة الجولف، لأنه يعتقد أن الجسم يشبه البطارية، مما يعنى أن التمرينات تستنفذ طاقتها المحدودة، وقال ذات مرة أحد المديرين التنفيذيين الذى كان يتمرن لحدث رياضى "ستموت شابا بسبب هذا".

 

وكان جاكسون، قد قال فى عام 2018، إن ترامب لديه جينات مذهلة، ولو كان لديه نظام غذائى أكثر صحة على مدار الشهرين عاما الماضية، لكان ممكنا أن يعيش حتى عمر المائتين.


 

 


دونالد ترامب

النظام الغذائى لترامب

طبيب ترامب السابق

تناول ترامب للحوم

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