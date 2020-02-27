ضبط 56 قضية تموينية بحملة فى سوهاج من بينها طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

وأسفرت عن ضبط عن ضبط 56 قضية تموينية من بينها ضبط " الحسينى م ع م " 40 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز طما، وذلك لتجميعه كمية من الدقيق البلدى المدعم الخاص بالمخابز البلدية لبيعها فى السوق السوداء، وذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتم ضبط طن دقيق بلدى وضبط " 38 " كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها للمواطنين و"11 " قضية أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات " 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"9 " قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 6 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و"11" قضية عدم الإعلان عن الأسعار وقضية عدم إنتظام سجل 21 بترول بمستودع البوتاجاز ، وقضية عدم تقديم الأخطار الشهرى عن حصة البوتاجاز وقضية بيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر وقضية إدارة منشأة بدون ترخيص وقضيتى عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وجارى الاستمرار فـى القيام بحملات مماثله.

يذكر أن جهود مديرية التموين أسفرت قبل ذلك عن ضبط 53 قضية تموينية ، منها ضبط "محمد ا ى ا" 48 سنة مدير مسئول محطة ويقيم دائرة مركز المنشاة لتجميعه كمية من أسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء والتصرف فـى " 43" طن و615 كجم غاز صب وتم ضبط " 10818" أسطوانة بوتاجاز.