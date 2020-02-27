ضبط 122 مخالفة وإشغال طريق بحملة مكبرة شرق الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى شرق الإسكندرية حملة إزالة مكبرة، حيث تم ضبط 33 حالة إشغال و46 هالك وتحرير و26 محضر تموين و20 حالة سرقة تيار الكهرباء، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشنّ حملات مستمرة لفرض الانضباط بالشوارع، وإزالة كل أشكال التعديات على حرم الطريق العام.

وأشار بيان صادر اليوم من حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة كل الإشغالات والمخالفات على حرم الطريق بشارع الجلاء ومتفرعاته وميدان الساعة، بحضور اللواء سامي خفاجة نائب مدير الأمن لقطاع شرق الإسكندرية، والعميد مأمور قسم رمل ثان، ورئيس المباحث و قوات شرطة القسم ومعاوني المباحث.

وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق برئاسة اللواء الدكتور حسن الإمام مدير الإدارة، والعميد شريف حسني وكيل الإدارة، وأيضًا معاوني مباحث شرطة المرافق، ورئيس وحدة المباحث بحي شرق السيد النقيب سعد رمضان، بالتعاون مع مباحث التموين والكهرباء والمرور وإدارة البحث الجنائي.

وتم تنفيذ الحملة بطول شارع الجلاء ومتفرعاته وميدان الساعة، بمرافقة إدارة إشغال الطريق بالحي، ووحدة التدخل السريع بالحي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم التحفظ على العديد من الاشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق العام، وإيداعها بمخازن شرطة المرافق، ولقد تنوعت المخالفات بين؛ 20 حالة سرقة للتيار الكهربائي، و15حالات سحب للرخص و30ونش و2 دراجة بخارية بدون ترخيص، و33 حالة رفع للاشغالات، و46 هالك، و14 حالة عدم إعلان أسعار و11 محضرًا لحالات عدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط عدد 3سلاح أبيض و3حالات حكم بالحبس وقضية مخدرات وسيارة حجز إداري بالحضانة، و29حالة إزالة حواجز حديدية وكتل خرسانية.

وأكد الحى استمرار الحملات بنطاق الحي لفرض الالتزام وضبط الشارع ومنع عودة المخالفين مرة أخرى.



حملة اشغال طريق بحملة مكبرة شرق الإسكندرية