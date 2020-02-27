اليوم السابع
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ضبط عنصر إجرامى قتل شخص فى عين شمس بسبب خلافات الجيرة

الخميس، 27 فبراير 2020 10:25 م
ضبط عنصر إجرامى قتل شخص فى عين شمس بسبب خلافات الجيرة جثه-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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صرح مصدر أمنى أنه فى ضوء ما تناوله الإعلامى وائل الإبراشى – مقدم برنامج "التاسعة مساءً " والذى يُعرض على القناة الأولى المصرية حول مقتل شاب فى مشاجرة بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، ورد للأجهزة الأمنية المعنية بإستقبال إحدى المستشفيات العامة لأحد الأشخاص (عامل - 49  سنة - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية وسبق إتهامه فى  "9" قضايا أخرهم قضية "مخدرات") ووفاته متأثراً بإصابته بجرح طعنى بأجزاء متفرقة من جسده.
 
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وشخص آخر ( مالك محل قطع غيار -52 سنة – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بسبب خلافات حول الجيرة تدخل على إثرها نجل الأخير (عاطل –مقيم بذات عنوان والده – له معلومات جنائية وصادر ضده حكم قضائى بالحبس لإتهامه بإرتكاب جنحة سرقة، و سبق ضبطه وإتهامه فى قضية "قتل" ) حيث قام بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" محدثاً إصابته التى أودت بحياته.
وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط الجانى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة  وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.
 
وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات وبإستدعاء أهلية المتوفى قاموا بإتهام كلاً من والد وشقيق المتهم بالإشتراك معه فى التعدى على المجنى عليه مما أدى لوفاته، وجاري تكثيف الجهود لضبطهما تنفيذاً لقرار النيابة الصادر بشأنهما.
 
 

قتل

جرائم القتل

حوادث

حملات أمنية

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