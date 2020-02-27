اليوم السابع
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قناة الجزيرة تداولت الواقعة..

ضبط شخصين صورا فيديوهات فى ميدان التحرير دون تصريح لبثها على الـ "تيك توك "

الخميس، 27 فبراير 2020 10:10 م
ضبط شخصين صورا فيديوهات فى ميدان التحرير دون تصريح لبثها على الـ "تيك توك " أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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على خلفية عرض قناة الجزيرة الفضائية القطرية مقطع فيديو لشخصين بميدان التحرير دون حصولهما على التصاريح اللازمة وبثه من خلال تطبيق (تيك توك)، وإدعائها تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المذكورين رغم تصويره أمام المتحف المصرى بميدان التحرير وسط تواجد أمنى، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (الشخصين القائمين على تصوير المقطع فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهما لعدم حملهما تصريح تصوير).
 
وبمناقشتهما أشارا بإضطلاعهما بإعداد مقطع الفيديو بغرض تحقيق عائد مادى فى ضوء إرتفاع نسب مشاهدة مثل تلك الفيديوهات بموقع "يوتيوب" بشبكة الإنترنت، مؤكدين عدم علمهما بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة لإعداد فيديوهات تصويرية بالشوارع والميادين العامة.
 
وأشارا إلى سابقة إعدادهما لبعض الفيديوهات المماثلة وبثها من خلال الموقع، وأكدا إضطلاعهما بالاسقاط على الصفحة الإلكترونية لقناة "الجزيرة مصر" بشبكة الإنترنت لنشرها الفيديو، نافين إرتباطهما بأى من العناصر الإثارية أو المتطرفة أو الأحزاب السياسية.
 
وتبين أن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلى لخلاف بين بعض الشباب تتخلله موسيقى تصويرية فى إطار فكاهى دون وجود ثمة خلفيات سياسية أو تنظيمية، وعدم علمهما بالقواعد المنظمة للتصوير بالشوارع والميادين العامة.
 
 

الجزيرة

تيك توك

قناة الجزيرة

تصوير دون إذن

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