اليوم السابع
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صور.. رفع 230 طن مخلفات وتراكمات قمامة فى 5 مدن فى قنا

الخميس، 27 فبراير 2020 02:47 م
صور.. رفع 230 طن مخلفات وتراكمات قمامة فى 5 مدن فى قنا رفع تراكمات القمامة
قنا- وائل محمد

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قال اللواء اشرف الداودى محافظ قنا إن الوحدات المحلية لمدن قوص ونقاده وقفط ونجع حمادى نجحت فى رفع 230 طن مخلفات وتراكمات قمامة ونواتج تطهير ترع ضمن اعمال مبادرة "قنا نظيفة".

ففى مدينة قوص ذكر العميد خالد فوزى رئيس المدينة انه تم رفع 115 طن مخلفات وقمامه منها 70 طن قمامة ومخلفات نواتج اعمال النظافة اليومية بالمدينة و30 طن من أمام مقابر المسلمين بالمدينة و 15 طن مخلفات قصب السكر، بطريق مصر - اسوان الزراعي وطرق قرية الحراجية.

وفى مدينة نقادة أوضحت المهندسة فاطمة أحمد رئيس المدينة انه تم رفع 45 طن قمامة ومخلفات منها 40 طن نواتج اعمال النظافة من عدة مناطق بالمدينة منها شارع البيطرية ومنطقة العبارة ومنطقة الكورنيش وشارع جمال عبد الناصر ومنطقة الحملة الميكانيكية مع زراعة اشجار الزيتون والتي تم استلامها من جهاز شئون البيئة و5 اطنان من نجع الصليبية حتى اسمنت بدائرة قرية البحري قامولا .

ومن جانبه ذكر ا محمد موسى رئيس مدينة قفط انه تم رفع 40  طن مخلفات ونواتج تطهير منها 30 طن نواتج تطهير ترعة البارود و 10 اطنان مخلفات وقمامة من شوارع المدينة واضاف انه تم زراعة عدد من الأشجار ودهان الأعمدة بقرية الشيخية.

كما أوضح أحمد وزيرى رئيس مدينة نجع حمادى أنه تم رفع 30 طن مخلفات صلبة ومخلفات تطهير ترعة الرشوانية بقرية أولاد نجم القبليه وكذلك رفع مخلفات وتمهيد طريق مصر أسوان الزراعي من الجانبين ناحية طريق الاربعين.

فى سياق أخر قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية امن قنا أسفرت عن ازالة 11 حالة تعدي بالزراعة علي اراضي املاك الدولة بمساحة 12 قيراط و12 سهم وازالة 22 حالة تعدي بالمباني علي املاك الدولة بمساحة 14825 متر مربع.

واكد محافظ قنا علي استمرار اعمال الموجة 15لإزالة كافة التعديات على أراضي املاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين علي أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.

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