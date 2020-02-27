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صور .. تفاصيل ملتقى الاتحادية الطلابية لجامعات مصر فى الإسكندريه

الخميس، 27 فبراير 2020 12:11 م
صور .. تفاصيل ملتقى الاتحادية الطلابية لجامعات مصر فى الإسكندريه ختام ملتقى الاتحادات الطلابية بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات ملتقى الاتحادات الطلابية، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (الإدارة العامة للجامعات)، تحت شعار "طاقات طلابية للمستقبل"، بمشاركة 270 طالبا وطالبة من 26 جامعة حكومية وطلاب المعاهد بوزارة التعليم العالي وفريق من الاتحاد العام للطلبة الأفارقة، والذي تستمر فعالياته حتى 27 فبراير 2020 بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

تضمنت فعاليات اليوم الختامي عروض للجامعات المشاركة بهدف التعرف على ثقافة المحافظات المصرية للتأكيد على ثراء وتنوع المكون الثقافي للمصريين كجزء لا ينفصل عن الهوية المصرية من خلال عروض فنية، وكذا التعريف بالمكون الجغرافي والثقافي والتاريخي، والتراث الشعبي والمشغولات اليدوية والأطعمة الشعبية، كما تضمنت الفعاليات زيارة للأماكن السياحية بالإسكندرية منها حديقة المنتزه.

ويهدف الملتقى إلى توطيد العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الطلابية حيث إنها التنظيمات الشرعية التي تعبر عن أراء الطلاب وطموحاتهم، كما يهدف الملتقي الي تشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع واستنباط المشروعات والبرامج التي يرغب الطلاب في إدراجها ضمن خطط الوزارة علاوة علي دمج شباب الجامعات المصرية مع الشباب الأفارقة الدارسين بالجامعات.

 

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اللملتقى يهدف لتوطيد العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الطلابية، لتشجيع الشباب على تنمية وخدمة المجتمع، ودمجهم مع الشباب الأفارقه الدارسين بالجامعات المصرية، مضيفًا أن فعاليات الملتقى تتضمن لقاءات مفتوحة عن الهوية المصرية، استراتيجية الأمن القومي المصري، تعديل السلوك الشخصي، فن التعامل مع الآخر، الأمن القومي المائي، محاضرات وورش عمل حول ترشيد المياه والحفاظ عليها، وعروض تقديمية لمختلف الجامعات المصرية.

وأضاف أن اتحاد طلاب جامعة مطروح يشارك فعاليات "ملتقى الاتحادات الطلابية"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية الإدارة العامة للجامعات، في الفترة من 22 – 27 فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، تحت عنوان "طاقات طلابية للمستقبل".

وأوضح رئيس الجامعة، أن عدد الطلاب المشاركين في الملتقى 276 طالب وطالبة، يمثلون 26 جامعة مصرية، مشيرًا أن الجامعة تشارك بـعشرة طلاب من أعضاء الاتحاد، كما يشارك بالملتقى طلاب الاتحاد العام للطلاب الأفارقه بمصر، وفريق من المعاهد من خلال وزارة التعليم العالي.

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى أن الملتقى يتضمن عروض فنية وتقديمية لثقافات المحافظات بالإضافة إلى ثقافات الدول الأفريقية المشاركة من الوفد الأفريقى لتحقيق ثقافة الدمج والتعليم والتعرف على مختلفة الثقافات بالإضافة إلى تقديم معرض من المشغولات الفنية واليدوية والأطعمة الشعبية الشهيرة لكل محافظة.

 

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