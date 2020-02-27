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فى إطار التبادل الطلابى..

صور.. تفاصيل اتفاقية التبادل الطلابى بين جامعتى المنوفية وبنها لنشر المعرفة

الخميس، 27 فبراير 2020 11:34 ص
صور.. تفاصيل اتفاقية التبادل الطلابى بين جامعتى المنوفية وبنها لنشر المعرفة الوفد الطلابى بجامعة بنها
القليوبية - نيفين طه

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استقبل الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، وفدا طلابيا من جامعة المنوفية ، وذلك فى أطار التبادل الطلابى بين جامعة بنها والجامعات المصرية .

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب .

وقال المغربى، أن وفد جامعة المنوفية مكون من 22 طالب من جامعة المنوفية بكليتى الهندسة بمنوف والحاسبات والذكاء الإصطناعى بشبين الكوم.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن هناك وفدا من جامعة بنها من كليتى الهندسة ببنها والحاسبات والذكاء الاصطناعى يتواجدون حاليا بجامعة المنوفية ، وذلك فى إطار تفعيل مبادرة المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب والخاصة بالتبادل الطلابى بين الجامعات المصرية للتعرف على أنظمة التعليم المختلفة بالكليات المناظرة داخل الجمهورية.

وأضاف المغربى أن الأسبوع الثانى من شهر مارس المقبل سوف تستقبل الجامعة وفدا أخر من جامعة المنوفية من كلية التربية مقابل وفدا من جامعة بنها .

من جانبه أشار الدكتور خالد عيسوى إلى أهمية التعرف على أراء الطلاب فى هذه التجربة وأهم مميزاتها وأوجه تحسينها والاستفادة منها .

من جانبهم أشاد طلاب جامعة المنوفية بالتجربة فى جامعة بنها وحسن الاستقبال والاقامة بالمبنى الفندقى بالمدينة الجامعية .

كما أشار الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب ، أنه تم عقد لجنة التعينات بجامعة بنها جلستها رقم ( 186) بإدارة الجامعة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية عمداء الكليات .

وقال المغربى أنه تم المصادقة على محضر اجتماع لجنة التعينات السابقة فى جلستها رقم (185) والمنعقدة بتاريخ 22/1/2020 والممتدة حتى 30 /1 2020.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه تم خلال اللجنة التوصية بترقية 4 أستاذة و6 أستاذ مساعد و 12 مدرس بكليات الجامعة المختلفة .

 

 

 


جامعة بنها

القليوبية

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