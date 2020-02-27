صور .. تعرف على تفاصيل خطة الإسماعيلية لتوصيل الغاز الطبيعى للمدن والمراكز

الإسماعيلية - السيد فلاح

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعا بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد والنواب أحمد بدران البعلي وأحمد سعيد شعيب، عضوا البرلمان ورؤساء مراكز ومدن التل الكبير والقصاصين وفايد وأبوصوير ومديري مديريات الطرق والنقل والكهرباء والموارد المائية والري والهيئة القومية للطرق والكباري وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وهندسة السكة الحديد وشركة الغاز الطبيعي.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الآليات التنفيذية لمشروع توصيل الغاز الطبيعى لتلك المراكز والمدن ومناقشة المعوقات التى تعترض سبل التنفيذ والحلول والمقترحات اللازمة لتذليلها وتقرر تشكيل لجنه فنية برئاسة مدير عام مديرية الطرق والنقل تضم ممثلي كافة الجهات المعنية لتتولي القيام بالمعاينة علي الطبيعة وإعداد تقرير تفصيلي بمواقع العمل وحصر دقيق لكافة المعوقات التي تعترض سبل التنفيذ والمقترحات والحلول اللازمة لها وإعداد خرائط تفصيلية مدققة تشمل كافة خطوط وشبكات المرافق الأساسية الواقعة في مسارات المشروع مع الأخد في الاعتبار أن يتم الانتهاء من إعداد التقرير الفني خلال أسبوع علي الأكثر والعرض علي محافظ الإسماعيلية للبدء في تنفيذ المشروع قريبًا بعد أنهاء كافة التنسيقات اللازمة فيما بين مختلف الجهات.

كان قد استقبل المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ الإسماعيلية، نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقة اللواء جمال مسعود، السكرتير المساعد للمحافظة والنائب أحمد سعيد شعيب، عضو مجلس النواب وفد ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" برئاسة أودا أناومي، منسق برنامج المتطوعين وأميرة رأفت كبير مسؤلي البرامج بالجايكا، يرافقهم المستشار طارق سراج، ممثلا لإدارة التعاون الدولي وصلاح رفعت سليمان، مدير عام تنمية الصناعات المحلية بوزارة التنمية المحلية وشريف زهران، مدير عام شؤن التعاون الدولي.

وخلال اللقاء الذى حضره العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمستشار ياسر سعيد، وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة ومدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم تم استعراض ومناقشة الآليات التنفيذية لخطة دعم هيئة التعاون الدولى اليابانية لمراكز التدريب المهنى بالمحافظة والتي تستهدف تطوير نظم التدريب لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة لاحتياجات سوق العمل وتشمل برامج التدريب على حرف النجارة وصناعة الملابس الجاهزة والجلود.

وخلال اللقاء حضر العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمستشار ياسر سعيد، وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة ومدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم تم استعراض ومناقشة الآليات التنفيذية لخطة دعم هيئة التعاون الدولى اليابانية لمراكز التدريب المهنى بالمحافظة والتي تستهدف تطوير نظم التدريب لاعداد الكوادر الفنية المؤهلة لاحتياجات سوق العمل، وتشمل برامج التدريب على حرف النجارة وصناعة الملابس الجاهزة والجلود.







