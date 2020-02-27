صور.. "الروتين الحكومى" يدفع محافظ المنيا لعقد اجتماع مع مديرى الادارات لإنهاءه

المنيا - ماهر أبو النور

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع مديري الإدارات التابعة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بهدف التعرف على طبيعة عمل كل إدارة وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل إدارة والحلول المقترحة، بهدف الارتقاء بالأداء وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين والعمل على انتهاء مصالحهم بسهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الإدارات بالديوان العام للمحافظة والإدارات التابعة بمراكز المدن والأحياء، لتنظيم الأعمال والقضاء على الروتين الذى يؤثر بالسلب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال المحافظ، إن العصر الحاضر يشهد حرية كبيرة في مجال تداول المعلومات والتواصل، سواء بين الدولة والمواطنين، من جهة، أو بين قطاعات وجهات العمل وبعضها البعض من جهة أخري، وذلك لتقديم معلومة منضبطة وسليمة للمواطنين، بعيداً عن الشائعات التي قد تضر أو تهدم المجتمع، مؤكدا على أهمية تنظيم تداول تلك المعلومات بالشكل الأمثل الذي يبنى ولا يهدم، وينشر الوعي بين المواطنين.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أنه لا مكان لمتهاون أو متساهل أو معطل لمصالح المواطنين، موضحاً أنه سيتابع بجدية أداء المسئولين وسوف يطبق سياسة الثواب والعقاب، مطالباً المديرين بالإخلاص والعمل الجاد.

أشار المحافظ، إلى أن المرحلة القادمة لا تحتمل أي تهاون في العمل، مطالباً بتجويد الأداء حتى يشعر المواطن المنياوي بأن هناك تحسنا في الخدمات ليعيش حياة كريمة.

وقال، نحن مسخرون لخدمة الناس، مشيرًا إلى أهمية الرقابة على الأداء ومتابعة تفاصيل العمل، فضلا عن مراجعة وتصويب الخطأ، بهدف تصحيح المسار والأداء، وطالب بالتيسير على المواطنين، وحسن معاملتهم.



