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صحة شمال سيناء تنظم دوارت تدريبيه لمواجهة كورونا بإجراءات الترصد ومكافحة العدوى

الخميس، 27 فبراير 2020 08:14 م
صحة شمال سيناء تنظم دوارت تدريبيه لمواجهة كورونا بإجراءات الترصد ومكافحة العدوى جانب من الاجتماع
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت صحة شمال سيناء، اليوم الخميس، عقد اجتماع تدريبي عن كيفية ترصد ومواجهة فيروس كورونا المستجد بديوان عام مديرية الصحة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، أنه تم تكليف إدارتي الطب الوقائي ومكافحة العدوي بعقد اجتماع  اليوم لتدريب مقدمي الخدمة الصحية والرعاية الطبية عن كيفية ترصد ومواجهة فيرس كورونا.
 
وقال الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي أن الاجتماع ضم مديري الطب الوقائي بالإدارات ومراقبي الترصد والأوبئة ومسئولي المعامل ومكافحة العدوى، وكذلك ممثلين عن المستشفيات بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حمدي عبد الله مدير إدارة مكافحة العدوى ومحمد حمزة مراقب عام الترصد بالمديرية.
 
ووجه "توفيق" عددا من النصائح لمقدمي الرعاية الصحية لحماية أنفسهم والمرضى من انتقال أي أمراض أو فيروسات معدية مثل غسيل اليدين بالصابون أو تدليكها بمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية قبل البدء في إي إجراءات تتعلق بتعقيم وتنظيف الأدوات الطبية، وقبل التعامل مع أي مريض وبعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بها وقبل إرتداء أدوات الوقاية الشخصية وبعد نزعها، بالإضافة إلى ارتداء كمامة طبية وقفازات أثناء التعامل مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة.
 
من جانبه، أشار الدكتور حمدي عبد الله مدير إدارة مكافحة العدوى، أن هناك عدد من النصائح للمواطنين ومقدمي الخدمات الطبية لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية و ضد فيرس كورونا، وذلك وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية، وأوضح أن هذه النصائح تهدف إلي الوقاية عن طريق تجنب المخالطة اللصيقة لأي شخص لدية أعراض نزلات برد أو انفلونزا واستخدام المناديل عند السعال أو العطس بالإضافة إلى عدم التعامل مع الحيوانات دون إتباع أساليب الوقاية، وأكد الحرص على نظافة اليدين بالماء والصابون واستخدام معقم مثل الكحول عند رعاية المرضى .
 
وأوضح محمد حمزة مراقب الترصد أهمية الإبلاغ والترصد النشط لأي حالات مشتبه في إصابتها بأى أمراض معدية وعرض فيلم توضيحي عن طرق انتقال العدوى بالمنشأت الصحية أثناء تعامل مقدمي الرعاية الطبية مع أي شخص مصاب بأمراض معدية.

 


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