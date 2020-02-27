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خلال شهر مارس..

"صحة أسوان" : تطعيم 156 ألف تلميذ فى حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

الخميس، 27 فبراير 2020 02:47 م
"صحة أسوان" : تطعيم 156 ألف تلميذ فى حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم" تطعيم -ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان، عن استهداف 156 ألف و411 تلميذ وتلميذة فى المرحلة الابتدائية، ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" وذلك فى الأول من مارس حتى نهاية الشهر المقبل، فى إطار جهود وزارة الصحة لخدمة طلاب وتلاميذ المدارس فى رعاية صحتهم بصورة أفضل مع عودة العملية التعليمية.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الحملة تطلقها وزارة الصحة فى محافظة أسوان خلال شهر مارس للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، وذلك داخل 530 مدرسة فى أسوان بإجمالى 156 ألف و411 تلميذ وتلميذة، فى إطار خدمة طلاب وتلاميذ المدارس ورعاية صحتهم بصورة أفضل مع عودة العملية التعليمية.

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة أسماء نصر مسئول التطعيمات بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إن محافظة أسوان خالية من الالتهاب السحائى البكتيرى الوبائى وأن الالتهاب السحائى له عدة أنواع غير وبائية ما عدا الالتهاب السحائى البكتيرى الوبائى.

وأكدت الدكتورة أسماء نصر، لـ"اليوم السابع"، فى حالة الاشتباه فى أى حالة يتم عزلها فى مستشفى الحميات حتى تتأكد النتيجة المعملية ويتم حصر المخالطين ويتم تجريعهم  بالريفاميسين، مضيفة أن مديرية الشئون الصحية بأسوان تقوم بتطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائى سنوياً وذلك فى السنوات الأولى  للمراحل التعليمية وهى أولى حضانة وأولى ابتدائى وأولى إعدادى وأولى  ثانوى والجرعة تعطى مناعة من ثلاثة لخمس سنوات، مشيرة إلى أنه تم تطعيم الطلاب خلال العام الدراسى الحالى بطعم السحائى الثنائى كما يتم تطعيم المعتمرين والحجاج بطعم السحائى الرباعى.

وكانت قد اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال, حيث استمرت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير.

 

 

 

 


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