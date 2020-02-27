اليوم السابع
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شيخ الأزهر يستقبل سفير البحرين ويؤكد متانة العلاقات العلمية والثقافية

الخميس، 27 فبراير 2020 07:47 م
شيخ الأزهر يستقبل سفير البحرين ويؤكد متانة العلاقات العلمية والثقافية سفير مملكة البحرين
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية مصر العربية.

 
وهنأ فضيلة الإمام الأكبر السفير البحريني الجديد بتوليه هذه المهمة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، مؤكدا أن الأزهر تربطه علاقة متينة بمملكة البحرين الشقيقة ومستعد دائمًا لتقديم كل الدعم للبحرين في مختلف المجالات العلمية والثقافية من خلال منهج الأزهر الوسطي الذي يستضيء بنوره المسلمون في كل مكان.
 
من جانبه، أبدى سفير البحرين سعادته بلقاء شيخ الأزهر والحديث مع فضيلته حول أطر التعاون بين الأزهر والبحرين ودعمها خلال الفترة المقبلة والاستفادة من خبرة الأزهر في مجال الخطاب الديني المعتدل ونشر ثقافة التآلف والتسامح، مشيدًا بما تابعه من جولات ولقاءات ومؤتمرات للأزهر وفضيلة الإمام الأكبر داخل مصر وخارجها.
 
 
وكان قد استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير ستيفان رومانيه، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث العلاقات العلمية والثقافية المشتركة.
 
قال فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم، ويعمل دائمًا على توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وأي أفكار تأخذ الناس بعيدًا عن وسطية الإسلام، فلا يقبل التفريط ولا المغالاة، وعلى مدار تاريخ هذه المؤسسة العريقة تحظى باحترام المسلمين بل وغير المسلمين أيضًا لأنها تنطلق من صحيح الدين الإسلامي الذي جاء رحمة للعالمين.
 
من جانبه، عبر السفير الفرنسي عن متانة العلاقات العلمية والثقافية بين فرنسا والأزهر، وأن فرنسا تعمل دائمًا على تطويرها، لأننا نعلم المكانة المحورية للأزهر الشريف عالميًّا، وهو المرجع الوحيد لفرنسا الذي يمثل الإسلام السني المعتدل، ونحن حينما نأتي إلى الأزهر فإننا نعلم لمن نتوجه حينما نريد أن نستعلم أو نستفسر عن أي أمر يتعلق بالدين الإسلامي، مؤكدًا أن الأزهر لا بديل عنه فيما يتعلق بالإسلام في مصر والعالم.
 
 

 


سفير البحرين بالقاهرة

الازهر الشريف

مملكة البحرين

اخبار مصر

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