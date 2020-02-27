اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شركة مياه المنوفية: اعلان نتيجة مسابقة التعيينات فى التخصصات الفنية قريبا

الخميس، 27 فبراير 2020 02:42 م
شركة مياه المنوفية: اعلان نتيجة مسابقة التعيينات فى التخصصات الفنية قريبا محطة مياه - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الاختبارات المقررة للذين تخلفوا عن أدائها في المواعيد المحددة لها من قبل وذلك في التخصصات الفنية والحرفية بالمسابقة رقم  ١ لسنة  2019 .

 

وكانت قد أجريت لهم اختبارات يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2019 للتخصصات الحرفية بفرع شبين الكوم ومحطة المياه بجوار مبنى الغاز ومحطة المياه بجوار استراحة مدير الأمن .

 

وأجريت الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف الفنية بمقر جامعة الدلتا للتكنولوجيا بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

ونوهت الشركة انه بعد انتهاء التقييم سيتم الإعلان عن النتيجة على الصفحة الرسمية للشركة والموقع الاليكترونى قريبا.

 

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة وعرض إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحى لعدد من الأهالى  بكفر بتبس مركز تلا بالجهود الذاتية وذلك بناء على رغبتهم، كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بدراسة موقف الوحدة الصحية لقرية بوهه شطانوف مركز أشمون والعرض عليه لاتخاذ اللازم بناء على طلب أهالى القرية .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين على مدار يومين بمكتبه بالديوان العام للاستماع الى طلباتهم وشكواهم وإيجاد حلول لها فى إطار اللوائح والقوانين.

كما وافق المحافظ على طلب مواطن بقرية الماى بشبين الكوم بتوصيل الكهرباء الى المحل الخاص به وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية المتبعة، وأحال المحافظ طلب مواطن ببركة السبع يلتمس فيه إعادة النظر في سعر المتر الذى أقرته لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة نظرا لارتفاع السعر إلى سكرتير عام المحافظة للدراسة والعرض، وكذلك طلبات عدد من المواطنين يلتمسون توفير فرصة عمل بالقطاع الخاص الى إدارة تشغيل الشباب لايجاد فرص لهم.

 

كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بفحص أسباب نقل معلم من مدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات وذلك بناء على طلب مدرسين وإداريين وعمال المدرسة بعودة المعلم والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

 

وقد أمر المحافظ بصرف إعانات مالية عاجلة لعدد من المواطنين نظرا لظروفهم الاجتماعية والصحية الصعبة.

 

 

 


مياه المنوفية

إجراء

الاختبارات

المتخلفين

وظائف فنية

مدير الأمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة