شركة مياه المنوفية: اعلان نتيجة مسابقة التعيينات فى التخصصات الفنية قريبا

المنوفية - محمود شاكر

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الاختبارات المقررة للذين تخلفوا عن أدائها في المواعيد المحددة لها من قبل وذلك في التخصصات الفنية والحرفية بالمسابقة رقم ١ لسنة 2019 .

وكانت قد أجريت لهم اختبارات يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2019 للتخصصات الحرفية بفرع شبين الكوم ومحطة المياه بجوار مبنى الغاز ومحطة المياه بجوار استراحة مدير الأمن .

وأجريت الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف الفنية بمقر جامعة الدلتا للتكنولوجيا بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

ونوهت الشركة انه بعد انتهاء التقييم سيتم الإعلان عن النتيجة على الصفحة الرسمية للشركة والموقع الاليكترونى قريبا.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة وعرض إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحى لعدد من الأهالى بكفر بتبس مركز تلا بالجهود الذاتية وذلك بناء على رغبتهم، كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بدراسة موقف الوحدة الصحية لقرية بوهه شطانوف مركز أشمون والعرض عليه لاتخاذ اللازم بناء على طلب أهالى القرية .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين على مدار يومين بمكتبه بالديوان العام للاستماع الى طلباتهم وشكواهم وإيجاد حلول لها فى إطار اللوائح والقوانين.

كما وافق المحافظ على طلب مواطن بقرية الماى بشبين الكوم بتوصيل الكهرباء الى المحل الخاص به وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية المتبعة، وأحال المحافظ طلب مواطن ببركة السبع يلتمس فيه إعادة النظر في سعر المتر الذى أقرته لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة نظرا لارتفاع السعر إلى سكرتير عام المحافظة للدراسة والعرض، وكذلك طلبات عدد من المواطنين يلتمسون توفير فرصة عمل بالقطاع الخاص الى إدارة تشغيل الشباب لايجاد فرص لهم.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بفحص أسباب نقل معلم من مدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات وذلك بناء على طلب مدرسين وإداريين وعمال المدرسة بعودة المعلم والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

وقد أمر المحافظ بصرف إعانات مالية عاجلة لعدد من المواطنين نظرا لظروفهم الاجتماعية والصحية الصعبة.