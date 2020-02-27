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شركات السياحة تتواصل مع المعتمرين بعد قرار المملكة وفترة الإيقاف قد تصل شهرا

الخميس، 27 فبراير 2020 11:50 ص
شركات السياحة تتواصل مع المعتمرين بعد قرار المملكة وفترة الإيقاف قد تصل شهرا موسم العمرة
كتبت آمال رسلان

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أكد مصدر فى غرفة الشركات أنه تم إبلاغ شركات السياحة بالقرارات السعودية التى صدرت أمس الأربعاء، فيما يخص إلغاء دخول المعتمرين لأراضى المملكة لحين اتخاذ إجراءات احترازية من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الشركات بدورها بدأت التواصل مع المعتمرين لابلاغهم بالقرارات الجديدة، وإيقاف الرحلات لحين إشعار آخر.

ولفت إلى أن هناك أزمة حاليا فى مستحقات الشركات التى قامت بتسديد مبالغ الإقامة والطيران للبرامج وتنتظر الشركات نتائج التواصل مع الجانب السعودى فيما يخص كيفية استرداد تلك الأموال، مشيرا إلى أن الشركات تقوم بالتواصل مع الوكلاء السعوديبن للحصول على استفسارات بشأن الأمور المادية.

 وقال إن هناك مابين 4 إلى 5 ألاف معتمر حصلوا على تأشيرات لموسم رجب الذى يواجه قرارات إيقاف، متوقعا أن تصل فترة ايقاف دخول المعتمرين للمملكة إلى شهر،  لحين الانتهاء من الإجراءات الاحترازية التى تحدثوا عنها فى قرارهم لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك دولا بعينها تتخوف المملكة من دخولهم إلى أراضيها، وذكرها بيان وزارة الداخلية السعودية، حيث  تضمنت التعليمات الصادرة من المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية السعودية تعليق دخول الغير سعوديين للمملكة مؤقتا لأغراض العمرة والزيارة، وإيقاف إصدار أى تأشيرات لهذا الغرض.

كما تضمنت تعليق دخول المملكة بالتأشيرات السياحية من الدول التى يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا منها وهى (الصين، إيران، إيطاليا، كوريا، اليابان، تايلند، ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، أفغانستان، العراق ، الفلبين، سنغافورة، الهند، لبنان، سوريا، اليمن، أذربيجان، كازخستان، أوزبكستان، الصومال، فيتنام) أو من غيرها من الدول التى يرتفع فيها انتشار الفيروس.

كما تضمنت تعليق استخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، وأن يكون تطبيقه على السعوديين ومواطنين دول مجلس التعاون الخليجى، على أن يستثنى من ذلك الموجودين خارج المملكة ويرغبون فى العودة لها.

 


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كورونا

السعودية

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عمرة رجب

أخبار مصر

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