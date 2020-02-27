شبورة كثيفة تمتد للقاهرة والجيزة والأرصاد تنصح بتجنب السرعة الزائدة

شهدت كافة محافظات الجمهورية مع الساعات الأولى لصباح اليوم، شبورة كثيفة على الطرق أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق، وامتد تأثيرها للطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار فرص تكون الشبورة على الطرق، خاصة الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية وذلك خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وناشد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين والمسافرين لقضاء عطلة من نهاية الأسبوع توخى الحذر أثناء القيادة بسبب تكون الشبورة ، واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة .

ويشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة ، بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة.