س وج..ما هو مرض الرفرفة الأذينية سبب وفاة الرئيس مبارك؟

فاطمة ياسر

الرجفان أو الرفرفة الأذينية من الأمراض التي يصاب بها القلب، وهي من ضمن الأمراض التي أدت إلى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض، وفقًا لموقع "healthline".

ما هو مرض الرفرفة الأذينية؟

الرفرفة الأذينية تعد من الأمراض المتعلقة بالقلب، تتسبب في زيادة ضربات القلب، وتصبح غير منتظمة، وهذا المرض يزيد من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية أو التعرض لفشل القلب وزيادة فرص الإصابة بتجلط الدم، كما أن الشخص المصاب يتعرض للشعور بضيق في التنفس الشديد، ولذا فهذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة والتي تطلب العلاج الفورى.

ما هي أعراض الإصابة بمرض الرفرفة الأذينية؟

هناك العديد من الأعراض التي يجب توخي الحذر والتعرف عليها تجنبا للتعرض لأي مضاعفات مرتبطة بهذا المريض، ومنها:

-خفقان القلب السريع.

-ألم في الصدر.

-عدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولا القيام بأي نشاط.

-الضعف العام في الجسم.

-الشعور الدائم بالإرهاق.

-من أبرز أعراض الإصابة بالرفرفة الأذينية هي الدوخة وعدم الاتزان.

-يشعر المرضي بالرفرفة الأذينية بشكل مستمر بضيق النفس

-يتعرض الأشخاص المصابون بهذا المرض للشعور بألم في الصدر.

ما هي أسباب الإصابة بالرفرفة الأذينية ؟



هناك العديد من الأسباب التي تشير إلي الإصابة بمرض الرفرفة الأذينية، ومنها:

-التعرض لارتفاع نسبة ضغط الدم.

-زيادة التعرض للنوبات القلبية.

-المرضي بالشريان التاجية هم الأكثر عرضة.

-تعرض صمامات قلب لبعض المشاكل تزيد من فرص الإصابة.

-عيوب خلقية في القلب تزيد من فرص التعرض.

-فَرْط نشاط الغدة الدرقية تعد من أبرز الأسباب.

-كثرة تناول الأدوية المضادة للاكتئاب أو الكافيين أو التدخين.

-عدم عمل جهاز تنظيم ضربات القلب بشكل طبيعي.

-يزداد فرص الإصابة بالرفرفة الأذينية للأشخاص المصابون بأمراض الرئة

-العدوى الفيروسية تزيد من فرص الإصابة.

-التعرض للإجهاد الدائم.

-انقطاع النفس أثناء النوم من أسباب الإصابة.

ما هي النصائح الطبية لتقليل فرص الإصابة بمرض الرفرفة الأذينية؟

تغير العادات اليومية التي يقوم بها الشخص تعد من أبرز الحيل للحماية من الإصابة بمرض الرفرفة الأذينية، ومنها:

-اتباع نظام غذائي وصحي غني بالألياف، وقليل السعرات الحرارية.

-ممارسة الرياضة من الحيل التي تقلل فرص الإصابة.

-الإقلاع عن التدخين من أهم النصائح.

-تجنب التعرض لزيادة الوزن.

-التقليل من تناول الكافيين.

-الحد من التعرض للإجهاد والتوتر.