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سهم البنك الأهلى المتحد يدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات

الخميس، 27 فبراير 2020 10:11 ص
سهم البنك الأهلى المتحد يدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا 1.58 نقطة ليصل إلى مستوى 1663.87 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 387.5 ألف سهم بقيمة 131.5 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.79% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.28%.
 
بينما أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 350 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 77.297 مليون سهم إلى 77.647 مليون سهم تمثل 3.504% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 26 فبراير.
 
وفى سياق آخر أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن تفاصيل إضافية لقرارها بشأن الاستحواذ على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن القيمة الإجمالية للصفقة 247 مليون دولار، ويتولى الاستحواذ المجموعة بحصة 93%، وشركة آربر لودجينج بحصة 7%، ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابى على النتائج المالية.
 
كما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن قيام شركة كيبوينت ترست بصفتها كوصى برفع إجمالى نسبة ملكيتها فى المجموعة من 5.03% إلى 5.52% من رأس المال المدفوع، ما يصل إلى 203.1 مليون سهم فى بورصة البحرين وسوق دبى المالى.
 

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