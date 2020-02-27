سمالوط تشهد عاشر انتخابات تكميلية بمجلس النواب الحالى ابتداءً من 26 أبريل

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

منذ انعقاد مجلس النواب فى يناير 2016، أجريت 9 انتخابات تكميلية للمجلس على عدد من الدوائر، نظرًا لوفاة نوابها.



وخلال الأسبوع الماضى أعلنت الهيئة نتائج الانتخابات التكميلية بآخر دائرتين أجريت بهما انتخابات تكميلية وهما الجيزة وملوى بالمنيا.



ومن قبل الدائرتين أجريت انتخابات فى 7 دوائر هى دوائر: مركز الفيوم، وحدائق القبة بالقاهرة، وجرجا بسوهاج، طامية بالفيوم، وزفتى بالغربية، والعريش بشمال سيناء، أشمون بالمنوفية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس عن إجراء انتخابات تكميلية فى دائرة سمالوط بالمنيا، لوفاة نائب الدائرة على الكيال، بعد معاناته من سرطان في الكبد توفى على إثره، لتكون دائرة سمالوط هى الدائرة رقم 10 التى تجرى فيها انتخابات تكميلية على مستوى مقاعد مجلس النواب.



وتنطلق الانتخابات فى الخارج يومى 3 و4 أبريل المقبل، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 5 و6 أبريل.



وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 26 و27 أبريل، فيما تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 28 و29 أبريل، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 4 مايو المقبل.



وتنص المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.



وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.



كما تنص المادة 108 من الدستور على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.



وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خطاب مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا.