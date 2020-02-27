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سقوط شاب من الطابق التاسع بالجيزة

الخميس، 27 فبراير 2020 12:50 م
سقوط شاب من الطابق التاسع بالجيزة جانب من الواقعة
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط شاب من الطابق التاسع بمنطقة فيصل بالجيزة اليوم الخميس، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من نافذة الطابق التاسع، بمنطقة فيصل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكر شهود عيان أن شاب سقط من النافذة، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات حول ملابسات الحادث.

وعلى جانب آخر، أصيب 5 أشخاص بجروح وإصابات متفرقة صباح اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المحلة طنطا، أمام قرية عياش مركز المحلة، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق المحلة طنطا، وانتقلت قوة أمنية وسيارتى إسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


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