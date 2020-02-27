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ببطاقات الدفع الالكترونى..

سداد الضريبة المستحقة عبر المنظومة الإلكترونية اعتبارا من 6 مارس 2020

الخميس، 27 فبراير 2020 10:46 ص
سداد الضريبة المستحقة عبر المنظومة الإلكترونية اعتبارا من 6 مارس 2020 رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

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صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار حرص المصلحة على التيسير على المجتمع الضريبي، ورغبتها في اتاحة قنوات سداد جديدة، ومتطورة مما يسهل على الممولين والمسجلين عملية سداد ضريبة إقرار الدخل أو ضريبة إقرار القيمة المضافة أو نموذج الخصم والتحصيل الكترونياً، وذلك من خلال إتاحة التحصيل الالكتروني للضريبة عن طريق بوابة السداد الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية، فإنه اعتبارا من 6 مارس 2020 سيتم إتاحة التحصيل الالكتروني لضريبة الاقرار عن طريق بوابة السداد الالكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية ، وذلك عن طريق إنشاء صفحة للسداد على الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg طبقاً لبنود السداد التي تقر اتاحتها مصلحة الضرائب المصرية .
 
وأشار عبد القادر، إلى أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الالكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الاتاحة لن تكون بديلاً عن التحصيل الالكتروني المتاح حالياً من خلال أفرع  البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحالية أو منظومة CPS  وغيرها.
 
وأوضح رئيس المصلحة، أنه سيتم اصدار اخطار سداد من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية للممول يتضمن كافة بيانات السداد الخاصة بالمدفوعة.

رضا عبد القادر

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

المنظومة الإلكترونية

بطاقات الدفع الالكترونى

مصلحة الضرائب

الضرائب

سداد ضريبة

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