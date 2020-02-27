سحب الأراضى المخصصة لأصحاب 5 مشروعات بأسوان لعدم جديتهم

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المرحلة الحالية ستشهد تحسين مناخ وأجواء الاستثمار من خلال الدعم الكامل للمستثمرين ورجال الأعمال مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة والبيئة المناسبة للمشروعات الجارية بنطاق المنطقة الصناعية بالعلاقى الجارى تنفيذهم بشرط الجدية فى التنفيذ وخاصة أن هذه المشروعات ستساهم فى تشغيل وتوفير فرص عمل للشباب الأسوانى.

جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، ومسئولي الجهات التنفيذية والمستثمرين من أصحاب المشروعات والمصانع حيث قرر مجلس الإدارة برئاسة محافظ أسوان إلغاء وسحب الأراضي المخصصة لأصحاب 5 مشروعات وتوقيع غرامات تأخير عليهم لعدم جديتهم فى التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمنى وعلى الرغم من إعطاء أكثر من مهلة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، بجانب فسخ التعاقد مع 10 محلات تجارية بالسويقة لتقاعسهم عن سداد الإيجارات وانتهاء مدة التعاقد على أن يتم طرحها على المصانع بالمنطقة لتوفير الخدمات للعمالة التابعة لها، فيما تم اعطاء مهلة لمشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة بإجمالي 18 مشروع والتى لم يمر عليها 3 سنوات منذ استلام الأراضي المخصصة لها مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للإنشاءات والتشغيل الفعلى حيث سيتم سحب الأراضي منها فى حالة التقاعس أو محاولة تسقيعها، كما وافق مجلس الإدارة على فرض رسوم مقابل خدمة بنسب أقل من 50 % عن المناطق الصناعية التى بالمحافظات الأخرى للعمل على تنمية الموارد الذاتية بعيداً عن أى مبالغة أو أعباء إضافية.

وكشف اللواء أشرف عطية بأن مشكلة تراكم الإيجارات وفوائدها على أصحاب 530 ورشة حرفية تابعة لهيئة التنمية الصناعية ستجد طريقها إلى الحل من خلال التنسيق مع تنمية الصعيد للعمل على توفيق أوضاع أصحاب الورش ، وتخفيف الأعباء عليهم ، وهو الذى سيتوازى مع إعادة تأهيل وترفيق البنية الأساسية واستكمال الأسوار والبوابات للمنطقة بشكل عام، موجهاً إلى صياغة عقد صيانة سنوى لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لقيام الشركة القابضة لتطهير وتسليك هذه الشبكات للحد من ظاهرة الكسورات والطفح المتكرر مع ضعف تدفق مياه الشرب ، بجانب العمل على إعادة معالجة مياه الصرف لاستغلالها فى المشروعات والمصانع القائمة.

وفى نهاية الاجتماع استمع المحافظ إلى أراء ومطالب ومقترحات المستثمرين وأصحاب المصانع من أجل تحقيق طفرة غير مسبوقة للمنطقة الصناعية سواء بتطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية لها مع التخطيط المستقبلى للتوسعات بما يساهم فى استثمار الاحتياطيات الهائلة من الخامات المحجرية والتعدينية وأيضاً التنوع فى التصنيع الكهربائي والغذائي والحرفى ، والجدير بالذكر بأن المنطقة الصناعية بمنطقة العلاقي تم إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 علي مساحة 222,6 فدان مقسمة إلى منطقتين هما المجمع الصناعى والذى يشتمل على ورش هيئة التنمية الصناعية بإجمالى 530 ورشة وأيضاً الورش التابعة للمحافظة بإجمالى 288 ورشة ، كما تضم المنطقة أيضًا منطقة للخدمات ، بينما تم تخصيص مساحة 164,1 فدان للمشروعات الاستثمارية والمتمثلة فى مصانع صغيرة ومتوسطة بإجمالى 232 مشروعًا استثماريا مما ساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية للشباب الأسوانى