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زعيم المعارضة في تركيا: جاهزون لانتخابات مبكرة للإطاحة بالعدالة والتنمية

الخميس، 27 فبراير 2020 09:15 م
زعيم المعارضة في تركيا: جاهزون لانتخابات مبكرة للإطاحة بالعدالة والتنمية الرئيس التركى رجب طيب اردوغان
كتب- هاشم الفخراني

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أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتش استعداد حزبه لانتخابات مبكرة وذلك، خلال لقائه بوفد البرلمان الأوروبي ، مع التشديد على رغبة الحزب في إنشاء منصة ديمقراطية واسعة حول مسألة استراتيجية انتخابات حزب الشعب الجمهوري.

وذكرت صحيفة "ميليت"، استقبل كيليتش ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية  بالاتحاد الاوروبي ديفيد مسياليستر والوفد المرافق له في مجلس الشعب التركي.

وخلال الاجتماع، الذي استمر حوالي ساعة ، حضر النواب سيبل أوزديمير ، وأوزجور كارابات ، وترابي كيان ، وفكرت شاهين ، بالإضافة إلى نائب رئيس الحزب  اونال تشفيكوز.

وصرح كيليتش أن استراتيجية حزب الشعب الجمهوري مقابل فكرة إجراء انتخابات مبكرة جاهزة للانتخابات وقال: "نريد إنشاء منصة واسعة للديمقراطية ، موالية لقيم الاتحاد الأوروبي، فهناك أحزاب سياسية تدافع عن نفس قيمنا. لذلك هناك قطبين عكس بعض في تركيا في الوقت الراهن، قاصداً حزب العدالة والتنمية التركي الذى يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن جانبه ، قال إسماعيل تاتلي اوغلو ، رئيس سياسات تطوير حزب "الجيد" ، أن المنتج والمستهلك على حد سواء في ورطة في تركيا ، حيث لا يستطيع المنتج  البيع أو أن يضطر ان يبيع بخسارة، فالشركات تواجه صعوبة في تغطية نفقاتها الثابتة، وبهذا قد يكون صندوق ضمان الائتمان هو الحل على المدى القصير.

وقال إسماعيل تاتلي أوغلو إنه تم تقديم إعفاءات لدفع اشتراكات العمال لإنعاش القطاع ومنع الإفلاس وأنه تمت تغطيته من قبل صندوق البطالة فهذا ليس حلاً على الإطلاق.

وأشار إلى أن سياسات التوظيف في تركيا خطأ من الرأس إلى العقب،  فلا يتم ابدا فتح منطقة توظيف بالحملات والاعلانات، مشيرا إلى أن تركيا البلد الوحيد في العالم الذي يختار مثل هذا التطبيق،  لهذا السبب وصلت البطالة في السنوات العشر الأخيرة إلى أعلى الأرقام في تاريخ الجمهورية،و لا يمكن فتح مجال التوظيف بالحملات.

 

 

 


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