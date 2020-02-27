اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة الوادى الجديد: برامج لتوعية المزارعين بنظم الرى وترخيص 126 مشروع بالمحافظة

الخميس، 27 فبراير 2020 07:05 م
زراعة الوادى الجديد: برامج لتوعية المزارعين بنظم الرى وترخيص 126 مشروع بالمحافظة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ برامج توعية للمزارعين بطرق الحديثة والوسائل العلمية الحديثة في الزراعة، وترخيص 126 مشروعًا تنمويًا وخدمًا واستثماريًا بمراكز المحافظة الخمسة، حيث أكد المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، تنظيم الدورات التدريبية المختلفة لرفع معدلات الوعى وصقل الخبرات لدى المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين على مستوى الإدارات الزراعية المختلفة، وذلك في العديد من المجالات الزراعية لضمان رفع معدلات الإنتاجية بالمحاصيل الموسمية المنزرعة، وكذلك طرق الري السليمة والتسميد ومكافحة الآفات وكل ما يهم المزارع.

وقال رضوان، إن الإدارة المركزية للأراضي والمياه بالتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، بدأت في تنفيذ عدة ندوات للمزارعين والزراعيين، وتم تنفيذ أولى الدورات بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة، حول طرق الري والتربة الجيدة وتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية وخاصة من مخلفات النخيل، وأنواع الأسمدة العضوية ويشمل التسميد الأخضر والتسميد البلدي، والطرق التقليدية لإنتاج السماد البلدي وعيوبه والقيمة السمادية، وأسباب تحويل المخلفات النباتية والحيوانية إلى أسمدة عضوية خارج التربة، وسماد المكمورات المعروف بمسمى " الكمبوست "، بجانب التعريف بأهم الاتجاهات الحديثة في إنتاج الأسمدة العضوية.
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن اللجنة الفنية العليا بوزارة الزراعية انتهت من اعتماد 124 ملفًا يضم عدة مشروعات تخدم المواطنين والإنتاج الزراعي بالمحافظة، كما جري إرسال الاعتمادات إلى الوحدات المحلية، لاستكمال أعمال التراخيص دون عوائق وتحت الإطار القانوني.
 
وقال، إن المشروعات تشمل 100 حظيرة ماشية، و 9 مشروعات دواجن، و 5 سكن لخدمة الأراضي الزراعية و2 مشروع إنتاج حيواني، و1 مصنع تدوير مخلفات، و3 ثلاجات لحفظ التمور، و4 مخازن حاصلات زراعية، في ظل عدم وجود تعديات علي الأراضي الزراعية علي مستوى المحافظة.
 
وكان المهندس زكريا مصطفي دمرداش، مدير عام إدارة حماية الأراضي والمشروعات بمديرية الزراعة أعلن الاثنين الماضي، أن المديرية نجحت في إزالة 108 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالبناء خلال الفترة الماضية من إجمالي 111 حالة جري تسجيلها علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة، ويتبقى 3 حالات فقط في قرية أبو هريرة بمركز الفرافرة بمساحة 11 قيراطًا وجاري حاليًا تقنين وضعهم حسب اللوائح والقوانين المنظمة.
 
أضاف، أن محافظة الوادي الجديد، تعتبر نسبة التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء بها صفر حيث لا توجد تعديات بالمعني المعروف وبالشكل المتواجد في باقي المحافظات حيث إن التعديات علي أراض زراعية بالوادي الجديد تنحصر فقط في بناء حظائر للماشية.
 
 
 

 


تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادي الجديد

زراعة الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة