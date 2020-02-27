زراعة الوادى الجديد: برامج لتوعية المزارعين بنظم الرى وترخيص 126 مشروع بالمحافظة

وقال رضوان، إن الإدارة المركزية للأراضي والمياه بالتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، بدأت في تنفيذ عدة ندوات للمزارعين والزراعيين، وتم تنفيذ أولى الدورات بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة، حول طرق الري والتربة الجيدة وتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية وخاصة من مخلفات النخيل، وأنواع الأسمدة العضوية ويشمل التسميد الأخضر والتسميد البلدي، والطرق التقليدية لإنتاج السماد البلدي وعيوبه والقيمة السمادية، وأسباب تحويل المخلفات النباتية والحيوانية إلى أسمدة عضوية خارج التربة، وسماد المكمورات المعروف بمسمى " الكمبوست "، بجانب التعريف بأهم الاتجاهات الحديثة في إنتاج الأسمدة العضوية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن اللجنة الفنية العليا بوزارة الزراعية انتهت من اعتماد 124 ملفًا يضم عدة مشروعات تخدم المواطنين والإنتاج الزراعي بالمحافظة، كما جري إرسال الاعتمادات إلى الوحدات المحلية، لاستكمال أعمال التراخيص دون عوائق وتحت الإطار القانوني.

وقال، إن المشروعات تشمل 100 حظيرة ماشية، و 9 مشروعات دواجن، و 5 سكن لخدمة الأراضي الزراعية و2 مشروع إنتاج حيواني، و1 مصنع تدوير مخلفات، و3 ثلاجات لحفظ التمور، و4 مخازن حاصلات زراعية، في ظل عدم وجود تعديات علي الأراضي الزراعية علي مستوى المحافظة.

وكان المهندس زكريا مصطفي دمرداش، مدير عام إدارة حماية الأراضي والمشروعات بمديرية الزراعة أعلن الاثنين الماضي، أن المديرية نجحت في إزالة 108 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالبناء خلال الفترة الماضية من إجمالي 111 حالة جري تسجيلها علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة، ويتبقى 3 حالات فقط في قرية أبو هريرة بمركز الفرافرة بمساحة 11 قيراطًا وجاري حاليًا تقنين وضعهم حسب اللوائح والقوانين المنظمة.

أضاف، أن محافظة الوادي الجديد، تعتبر نسبة التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء بها صفر حيث لا توجد تعديات بالمعني المعروف وبالشكل المتواجد في باقي المحافظات حيث إن التعديات علي أراض زراعية بالوادي الجديد تنحصر فقط في بناء حظائر للماشية.