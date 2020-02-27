روسيا تعلق تشغيل قطار "موسكو- نيس" بسبب فيروس "كورونا"

موسكو أ ش أ

أعلنت وزارة النقل الروسية، تعليق تشغيل قطار السكك الحديدية الروسية بين موسكو ونيس بشكل مؤقت ابتداء من 4 مارس المقبل بسبب فيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة الروسية اليوم الخميس أنه ابتداء من 4 مارس القادم سيتم بشكل مؤقت وحتى صدور إشعار آخر تعليق تشغيل قطار "موسكو- نيس- موسكو"، مضيفا أنه تم اتخاذ هذا القرار كجزء من الإجراءات لمنع انتقال وانتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد فى روسيا.

يُذكر أن رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا أعلنت أمس الأربعاء أن احتمال نقل فيروس "كورونا" إلى روسيا يزداد.