روسيا تحث شركات السياحة على تجنب إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران بسبب كورونا

رويترز

أوصت وكالة السياحة الاتحادية الروسية اليوم الخميس، شركات السياحة المحلية تعليق الرحلات إلى كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران لحين السيطرة على تفشى فيروس كورونا المستجد هناك. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان روسيا أنها ستعلق الرحلات الجوية من كوريا الجنوبية وإليها باستثناء تلك التي تسيرها شركتا أيروفلوت وأورورا، وأنها ستتوقف عن إصدار تأشيرات السفر العادي والعابر للمواطنين الإيرانيين.

وقالت السلطات إن ثلاثة مواطنين روس يتلقون العلاج في البلاد بعد إصابتهم بكورونا على متن سفينة سياحية في اليابان. وقبل ذلك جرى نقل صينيين اثنين إلى مستشفى في روسيا بعد إصابتهما لكنهما تعافا وغادرا المستشفى.

يذكر أن عمليات إلغاء حجوزات السياحة إلى إيطاليا مستمرة، ووصلت إلى 90% فى شهر مارس المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا، حسبما قالت هيئة قطاع السياحة الإيطالية.

وأشارت الوكالة، إلى أن الحجوزات انخفضت بنسبة 60% لشهر أبريل ويونيو، وفقا لهيئة السياحة فى إيطاليا، وذلك خوفا من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مما ينذر بتداعيات سلبية على الاقتصاد الإيطالى فى الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر طبية فى إيطاليا، أن هناك أكثر من 400 مصاب بفيروس كورونا فى أنحاء البلاد، وأن من بين المقاطعات، تحتل لومبارديا المركز الأول فى عدد الإصابات برصيد 258 شخصًا، مضيفة أن "إقليم فينيتو، يتبع لومبارديا بـ87 إصابة، تليه إميليا رومانيا بـ47، ليجوريا بـ16، وهناك ثلاث حالات فى كل من بييمونتى ولاتسيو وصقلية وماركى، وحالتين فى توسكانا، وواحدة فى آلتو آديجى".