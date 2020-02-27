رفع 5000 طن تراكمات أسفل الدائرى بطريق شبرا - بنها الحر وتشجير المنطقة

وقال محافظ القليوبية، أنه تم تكثيف العمل لإزالة جميع التراكمات وإشراك كل معدات مجالس المدن للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم عمل لاند سكيب وتشجير للمنطقة بالكامل لتمثل وجهة حضارية وجمالية لطريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي.

فيما شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فى الاجتماع موسع الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بعثة البنك الدولى لمناقشة مشروع مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية، وذلك بحضور اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والصحة والتعاون الدولى ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يأتي فى إطار التعاون المستمر بين وزارة البيئة والبنك الدولى فى مجال إعداد دراسات تلوث الهواء والصحة البيئية، حيث تقوم وزارة البيئة باستكمال تلك الدراسات بجهود حثيثة فى إطار مشروع مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية ان تتضمن المشروعات القومية البعد البيئى وبعد الاستدامة وقالت اننا سوف نقوم بذلك فى الخطةالاستثمارية2021/2020 فى 30% من المشروعات على ان تزيد كل سنة لتصل الى نسبة 100% بمعايير الاستدامة فى مشروعات الخطة.