رابع أعلى عدد من المرشحين للجائزة..317 مرشحاً لـ"نوبل للسلام 2020"

وكالات

أعلنت لجنة جائزة نوبل للسلام فى النرويج، أن أكثر من 300 مرشح تقدموا لجائزة العام الجارى 2020 ، موضحة أن المرشحين الـ317 ، منهم 210 أفراد ، و107 منظمات.

ونقلت صحيفة الرؤية أن اللجنة ومقرها العاصمة النرويجية أوسلو، قالت ، إن هذا رابع أعلى عدد من المرشحين للفوز بالجائزة على الإطلاق.

ورشح نواب البرلمان في السويد والنرويج ناشطة المناخ السويدية المراهقة جريتا ثونبرج، والحركة المطالبة بالديمقراطية فى هونج كونج للفوز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام.

وكان أكبر عدد من المرشحين للجائزة هو 376 مرشحاً في عام 2016، واختارت اللجنة المؤلفة من 5 أعضاء منح الجائزة آنذاك للرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس تقديراً لدوره في إنهاء الحرب الأهلية في بلاده والتي استمرت أكثر من 50 عاماً.

وقد تم ترشيح الناشطة السويدية جريتا ثونبرج لجائزة نوبل للسلام للعام الحالى 2020، من قبل اثنين من النواب السويديين، وكتب كلا من أعضاء حزب اليسار السويدى ينس هولم وهاكان سفينيلنج فى رسالتهما إلى لجنة نوبل النرويحية، "جريتا ثونبرج ناشطة في مجال المناخ، والسبب الرئيسي في أنها تستحق جائزة نوبل للسلام هى أنها على الرغم من صغر سنها ، فقد عملت بجد لجعل السياسيين يفتحون أعينهم على أزمة المناخ" وكانت ثونبرج ، والتى تبلغ 17 عامًا، مرشحة باعتباره إلى جائزة نوبل للسلام في عام 2019، ولكن فى النهاية فاز بها رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد.

في العام الماضي 2019، تم منح جائزة نوبل للسلام إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد تقديراً لجهوده فىحل النزاع الحدودى الطويل مع جارته أريتريا، ولجهوده من أجل تحقيق "السلام والتعاون الدولى" .